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Жена экс-футболиста сборной удивила мужа сменой купальников на пляже

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 мая, 16:02
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Полузащитнику Ференцвароша Игорю Харатину и его супруге Карине не очень везет с погодой на Средиземном море. Но, похоже, им и так тепло друг с другом в Турции
Жена футболиста Игоря Харатина Карина
Жена футболиста Игоря Харатина Карина / Фото: Instagram

Супруга украинского полузащитника венгерского Ференцвароша Игоря Харатина Карина поделилась горячими снимками их отдыха в турецком Белеке на Средиземном море, куда они отправились после своей свадьбы.

Карина сперва прислонилась к Игорю в черном купальнике, а затем – в голубом.

"На второй фотке Игорь не понял, как так быстро сменился купальник", – пошутила в комментариях под этими снимками в Instagram подруга Карины Харатиной жена футболиста Игоря Лучкевича Анна

И добавила: "Красавцы!"

Отметим, что в Турции Харатиным не очень везет с погодой. "24 градуса. У нас сегодня прям очень холодно, штормит и ветер, – говорит Карина. – Но когда я на море, мне ничто не может испортить настроение".

Добавим, что экс-игрок Динамо, Зари и сборной Украины Игорь Харатин со своей возлюбленной Кариной официально расписался еще в прошлом году, а на днях организовал торжественное мероприятие в Киеве.

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При этом во время торжества Игорь Харатин поразил свою жену. Прямо за свадебным столом он смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей.

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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