И дикая кошка, и нежный цветок! Полуобнаженная невеста Роналду не дает заснуть

Джорджина Родригес в новом купальнике за несколько часов собрала полтора миллиона лайков, а фоловеры испанки не уставали писать комплименты

Джорджина Родригес прекрасна в новом купальнике / Фото: Instagram

Пока португальский голеадор Криштиану Роналду настраивается на последний матч сезона в составе Ювентуса и борьбу за место в Лиге чемпионов, его знойная невеста Джорджина Родригес заставила залипнуть на своей страничке в Instagram мужскую аудиторию. Ранее мы писали, что Роналду заснул с красавцем после победы над Малиновским.

Раздельный купальник с цветочно-тигровым принтом подчеркнул все достоинства фигуры испанской танцовщицы и модели.

"Шоколад", "Роскошная", "Лучший трофей Роналду – то ты", "Просто огонь", "Нет слов", – писали восторженные поклонники Джорджины.

Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Напомним, что Криштиану и Джорджина познакомились более пяти лет назад, когда скромная девушка работала продавщицей в магазине Gucci в Мадриде, а футболист играл за Реал. С тех пор они не расстаются, а в 2017 году испанка родила дочь Алану-Мартину. У Роналду есть еще трое детей от суррогатных матерей.

Ранее мы рассказывали, что Роналду улетел с любовью на самолете с кроватью.

Также Криштиану подарил невесте виллу за миллионы, но жить там они не собираются.