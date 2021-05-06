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Роналду улетел с любовью на самолете с кроватью

6 мая, 19:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Звездный португальский футболист Ювентуса отправился со своей невестой Джорджиной Родригес в путешествие на личном лайнере с необычным антуражем

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Пока национальные чемпионаты в Европе взяли паузу на время еврокубковых матчей, Криштиану Роналду нашел возможность для романтического путешествия. 36-летний форвард Ювентуса пригласил Джорджину Родригес отправиться в вояж на собственном самолете. Правда, куда именно, пока что неизвестно.

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На днях невеста Роналду примерила горячий купальник в цветах Юве.

"Моменты любви", – подписал парень фотографию с невестой из салона шикарного транспортного средства, которую разместил на своей странице в Instagram.

А вот Джорджина у себя на странице показала сразу два кадра: тот же, что и возлюбленный, и другой. На нем видно, что кресла раскладываются и превращаются в длинную кровать. Красиво жить не запретишь.

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Отдых у парочки будет совсем небольшой, ведь уже в воскресенье Ювентус сразится с Миланом за место в ТОП-4 итальянской Серии А. Но о партнерах Криштиану не забывает, вставляя веселые кадры даже с тренировок.

Недавно Роналду подарил невесте виллу за миллионы, но жить там они не собираются.

Смотрите сюжет ко дню рождения Криштиану:

Видео: Сегодня
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