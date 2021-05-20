Обнял его, словно Джорджину! Роналду заснул с красавцем после победы над Малиновским

Криштиану Роналду оригинально отметил победу в финале Кубка Италии, в котором его Ювентус обыграл Аталанту Малиновского 2:1.
Португальский форвард опубликовал в Instagram фото, как он уснул с красавцем – добытым туринцами трофеем, обняв его, словно свою возлюбленную Джорджину Родригес.
При этом Криштиану предложил фолловерам самим придумать подпись к снимку. Больше всего лайков набирает: "То чувство, когда ты знаешь, что ты лучший". Но есть и такая: "Роналду устал от трофеев".
Отметим, что Роналду выиграл пятый трофей с Ювентусом, впервые – Кубок Италии. Не исключено, что это же и последний титул Криштиану с итальянским клубом.
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36-летнего нападающего сватают в Реал, МЮ и ПСЖ, но его сестра накануне намекнула, что Роналду вернется в Спортинг – девушка сфотографировалась в зелено-белой футболке первой команды в карьере Криштиану.
Как подтверждение того, что Роналду планирует побег из Турина, можно расценивать и тот факт, что на днях его автопарк уже уехал под покровом ночи.