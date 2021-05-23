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Украинская спортсменка сфотографировалась в купальнике и попросила выбрать лучшее фото

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 мая, 19:23
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Звезда украинского спорта Марина Бех-Романчук попросила совета у подписчиков. Девушка сфотографировалась с разных ракурсов и предложила выбрать лучшее фото
Марина Бех-Романчук в купальнике
Марина Бех-Романчук в купальнике / Фото: Instagram

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков новой серией очаровательных фото. Спортсменка опубликовала фото в красном купальнике и спросила у подписчиков, какое им нравится больше: 1 или 2?

Мнения поклонников разделились. Часть выступала за оба снимка, другим больше по душе пришлось первое фото – ракурс на нем "огонь", как писали они в комментариях.

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