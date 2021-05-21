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Жена лидера сборной в платье с огненным бюстом. Но смотреть надо на другое

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 мая, 13:41
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Во время танца Маргарита Степаненко обхватила шею своего супруга руками, держа в одной из них вилку. Это чтобы не пропустить чего-нибудь вкусненького – шутит красотка
Жена Тараса Степаненко Маргарита
Жена Тараса Степаненко Маргарита / Фото: Instagram

Супруга полузащитника Шахтера и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита "зажгла" в соцсетях, выложив серию огненных фото в шикарном красном платье с акцентом на бюст на одной из майских вечеринок.

"Противоположности притягиваются! Верю в это на 100 процентов! Я женщина Хоп Хей Ла Ла Лей, а мужу книгу бы почитать. Так и живем. Особенно мило, когда Тарас хочет ехать домой, показывает на часы каждые 10 минут, но терпеливо ждет, пока я натанцуюсь", – рассказала у себя в Instagram Маргарита

При этом сама Маргарита Степаненко попросила фолловеров присмотреться к двум фотографиям, глядя на которые, сама она угорает со смеху.

"Обратите внимание, что у меня в руках. Это чтобы ничего не пропустить", – намекает красотка на вилку, которую держит в руке во время танца с Тарасом, а затем использует, чтобы полакомиться тортиком

Отметим, что, несмотря на любовь к сладкому, у Маргариты Степаненко шикарная фигура. И это при том, что она – мама троих сыновей.

Маргарита Степаненко
Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

Кстати, недавно жена Степаненко показала, как появляются дети.

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