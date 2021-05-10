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Тельняшка, пиво и таранька: футболисты сборной Украины гульнули по-одесски

10 мая, 21:07

Елена Павлова Елена Павлова

После окончания УПЛ Андрей Пятов и Тарас Степаненко со своими женами и детьми побывали на празднике с южным колоритом, а также на настоящем базаре

Андрей и Юлия Пятова на празднике по-одесски с Тарасом и Маргаритой Степаненко

Андрей и Юлия Пятова на празднике по-одесски с Тарасом и Маргаритой Степаненко

После победы Шахтера над Ингульцом (1:0) и окончания чемпионата Украины игроки "горняков" Андрей Пятов и Тарас Степаненко гульнули по-одесски. Вместе со своими женами и детьми футболисты сборной посетили праздник "с таранькой, пивком, солеными огурчиками и тетей Соней". Ранее Каштру назвал свое главное достижение в Шахтере.

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"Мы умеем бывать в Одессе. Море, пиво, креветки, таранька и хорошее настроение", – подписала фото с мужем в тельняшках в Instagram Юлия Пятова

А Тарас и Маргарита Степаненко словно побывали на настоящем одесском Привозе.

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Ранее Пятов в триллерном стиле проверил реакцию на сыне (видео). Под интригующую музыку из шоу "Кто хочет стать миллионером?" голкипер предложил сделать ставки, удачным ли окажется приземление его сына Льва.

А жена футболиста Шахтера в красном платье затмила "людей в черном". Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко отметил в Киеве свое 25-летие, а одной из звезд вечера стала волшебная Маргарита Степаненко.

Смотрите, как Шахтер обыграл Ингулец в последнем туре УПЛ

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