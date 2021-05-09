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"Луческу – свободный человек". Ринат Ахметов – о приходе румынского тренера в Динамо

9 мая, 22:49

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Президент Шахтера рассказал о своем отношении к тренеру Динамо Мирче Луческу и о том, что пожелал Игорю Суркису

Президент Шахтера Ринат Ахметов

Президент Шахтера Ринат Ахметов

В завершенном сегодня сезоне Премьер-лиги Шахтер занял второе место. Чемпионство досталось Динамо под руководством Мирчи Луческу, который до этого много лет руководил Шахтером. Президент дончан Ринат Ахметов в интервью программе "Великий футбол" прокомментировал приход румынского специалиста в Динамо.

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- Вы были с Мирчей близкими друзьями, как восприняли его приход в Динамо?
- Это его выбор, его право. Вы понимаете, в чем вопрос – он же профессионал. Смотрите, контракт у него закончился? Закончился. Мы новый контракт не предложили? Не предложили. Он готов был остаться? Мы выбрали немножко другой путь. Сказать, что мы выбрали неправильный, и я тогда принял неправильное решение, что там менеджмент, кто-то сбил с толку – это вообще неправильно. Мы приняли решение, пригласили Паулу Фонсеку и мы выиграли три чемпионата подряд. Мы все выиграли – и с большим-большим отрывом. Значит, мы приняли правильное решение.

- И с Каштру тоже.
- И с Каштру потом четвертый раз выиграли и опять дошли до полуфинала Лиги Европы, продемонстрировали красивейший футбол. Мирча заслуживает того, чтобы, по крайней мере, заканчивая, я не знаю, когда он закончит – дай Бог, чтобы он долгие годы служил футболу, чтобы у него все было хорошо, а у нас – еще лучше. У Луческу нет пожизненного контракта, что он даже когда перестал быть главным тренером Шахтера, мы ему дали еще на 10 лет или на 20 лет, что он должен представлять какие-то интересы Шахтера. Нет, Луческу – свободный человек, это его право, его выбор и его ответственность. И братья Суркисы – это другой клуб, они вправе пригласить и пригласили, угадали, вышли из плохого психологического состояния и на сегодняшний день они празднуют заслуженное чемпионство. Молодцы.

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Президент Шахтера Ринат Ахметов

- А вы общаетесь с Мирчей Луческу?
- Нет, с Мирчей мы давно не общались… Вы понимаете, братья Суркисы четыре года не выигрывали чемпионство. А до этого два года выиграли. А до этого пять лет опять не выигрывали. Тяжело психологически. И их понять можно и нужно. И уважать есть за что, ведь все-таки ребята не сдаются, сражаются, ставят перед собой амбициозные цели, и гордо несут имя киевского Динамо. Для национального чемпионата очень здорово, что у них чемпионские амбиции. Если у них серебро, они расстроены. Год, два, три, пять – неважно, они расстроены, они недовольны этим. Они всегда перед собой ставят только чемпионские амбиции. Точно так же и мы. И не успел матч закончиться, а я позвонил, поздравил.

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- Что вы пожелали Игорю Суркису?
- Что я могу ему пожелать? Я ему могу пожелать, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли. Что я могу пожелать? Точно так же он мне желает. Это же я шучу, конечно. Мы должны все сделать для того, чтобы… Я себе пожелал – все сделать для того, чтобы в следующем году братья меня поздравляли с чемпионством. Но за этим стоит огромный труд. Это нелегко и непросто. Мы будем бороться. От борьбы мы не откажемся. От этого труда мы не откажемся. У нас очень сильная команда, я имею в виду весь клуб. Очень профессиональный, очень эффективный, очень сильный, во главе с Сергеем Палкиным, поэтому им – огромнейшее спасибо. Уверен, у нас очень хороший, амбициозный клуб. Поэтому болельщикам переживать не нужно. И самое главное: все, что мы делаем, мы делаем для них. Потому что я считаю, что наши болельщики – самые лучшие. И тысячу извинений за такой сезон, тысячу извинений за то, что мы доставили, может быть, какие-то неприятные минуты, но без поражений не бывает побед.

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