"Луческу – вільна людина". Рінат Ахметов – про прихід румунського тренера в Динамо

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

В завершеному сьогодні сезоні Прем'єр-ліги Шахтар посів друге місце. Чемпіонство дісталося Динамо під керівництвом Мірчі Луческу, який до цього багато років керував Шахтарем. Президент донеччан Рінат Ахметов в інтерв'ю програмі "Великий футбол" прокоментував прихід румунського фахівця в Динамо.

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- Ви були з Мірчею близькими друзями, як сприйняли його прихід в Динамо?

- Це його вибір, його право. Ви розумієте, в чому питання – він же професіонал. Дивіться, контракт у нього закінчився? Закінчився. Ми новий контракт не запропонували? Не запропонували. Він готовий був залишитися? Ми вибрали трошки інший шлях. Сказати, що ми вибрали неправильний, і я тоді прийняв неправильне рішення, що там менеджмент, хтось збив з пантелику – це взагалі неправильно. Ми прийняли рішення, запросили Паулу Фонсеку і ми виграли три чемпіонати поспіль. Ми всі виграли – і з великим-великим відривом. Значить, ми прийняли правильне рішення.

- І з Каштру теж.

- І з Каштру потім четвертий раз виграли і знову дійшли до півфіналу Ліги Європи, продемонстрували красивий футбол. Мірча заслуговує того, щоб, у всякому разі, закінчуючи, я не знаю, коли він закінчить – дай Боже, щоб він довгі роки служив футболу, щоб у нього все було добре, а у нас – ще краще. У Луческу немає довічного контракту, що він навіть коли перестав бути головним тренером Шахтаря, ми йому дали ще на 10 років або на 20 років, що він повинен представляти якісь інтереси Шахтаря. Ні, Луческу – вільна людина, це його право, його вибір і його відповідальність. І брати Суркіси – це інший клуб, вони мають право запросити і запросили, вгадали, вийшли з поганого психологічного стану і на сьогоднішній день вони святкують заслужене чемпіонство. Молодці.

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- А ви спілкуєтеся з Мірчею Луческу?

- Ні, з Мірчею ми давно не спілкувалися... Ви розумієте, брати Суркіси чотири роки не вигравали чемпіонство. А до цього два роки виграли, а до цього п'ять років знову не вигравали. Важко психологічно. І їх зрозуміти можна і потрібно. І поважати є за що, адже все ж таки хлопці не здаються, б'ються, ставлять перед собою амбітні цілі і гордо несуть ім'я київського Динамо. Для національного чемпіонату дуже здорово, що у них чемпіонські амбіції. Якщо у них срібло, вони засмучені. Рік, два, три, п'ять – неважливо, вони засмучені, вони незадоволені цим. Вони завжди перед собою ставлять тільки чемпіонські амбіції. Точно так само і ми. І не встиг матч закінчитися, а я подзвонив, привітав.

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- Що ви побажали Ігорю Суркісу?

- Що я можу йому побажати? Я йому можу побажати, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли. Що я можу побажати? Так само він мені бажає. Це ж я жартую, звичайно. Ми повинні все зробити для того, щоб... Я собі побажав – все зробити для того, щоб в наступному році брати мене вітали з чемпіонством. Але за цим стоїть величезна праця. Це нелегко і непросто. Ми будемо боротися. Від боротьби ми не відмовимося. Від цієї праці ми не відмовимося. У нас дуже сильна команда, я маю на увазі весь клуб. Дуже професійний, дуже ефективний, дуже сильний, на чолі з Сергієм Палкіним, тому їм – величезне дякую. Упевнений, у нас дуже хороший, амбітний клуб. Тому вболівальникам переживати не потрібно. І найголовніше: все, що ми робимо, ми робимо для них. Тому що я вважаю, що наші вболівальники – найкращі. І тисячу вибачень за такий сезон, тисячу вибачень за те, що ми доставили, може бути, якісь неприємні хвилини, але без поразок не буває перемог.

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