"Чесність – це продукт, який не псується". Рінат Ахметов – про майбутнє Даріо Срни

Даріо Срна

Директор по футболу Шахтаря Даріо Срна одного разу може стати головним тренером "гірників". Про це заявив президент Шахтаря Рінат Ахметов під час інтерв'ю програмі "Великий Футбол".

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- Чи є, скажімо так, можливо в майбутньому, такий варіант, що Шахтар очолить Даріо Срна?

- Звісно, ​​чому ні? Все можливо. Саме на цьому етапі у нас трохи інші ідеї. А Даріо молодий.

- А сам Даріо хотів би спробувати себе тренером?

- Я на цю тему з ним не розмовляв. Я думаю, що у вас була можливість поговорити і він вам чесно скаже. Він дуже чистий і відвертий хлопець. Він завжди скаже. І повірте на слово – у нього розуму більше, ніж амбіцій. Він точно розуміє, що він легенда Шахтаря. Він зробив для Шахтаря дуже-дуже багато. І ще дуже-дуже багато зробить. І він точно не візьме на себе те, з чим не впорається. Тому ви не думайте, що я сказав: "Даріо Срна, я хочу, щоб завтра ти був головним тренером". Я йому побажав удачі або ганьби? Якщо він з цим впорається – значить, він буде великим тренером, а якщо він не впорається – значить, він скаже: "Президент, ви мене запросили і мені було незручно вам відмовити, а в підсумку я зустрівся з тим, з чим не хотів би зустрічатися".

Тому Даріо – це супер відповідальна людина, Шахтар в його серці назавжди. Він дуже багато зробив і продовжує робити. І я хочу сказати, що у своїй якості він принесе ще дуже багато користі для Шахтаря. Він допомагає мені сьогодні. Я з Даріо практично кожен день на зв'язку і кожен день він чесний. І не так, що мені каже "добре", а Каштру говорить "погано". Він має мужність говорити чесно. А все-таки чесність – це продукт, який не псується.

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