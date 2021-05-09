"Я очікував, що ми не виграємо чемпіонат": Рінат Ахметов – про підсумки сезону

Президент Шахтаря Рінат Ахметов

9 травня зіграно останній тур чемпіонату України. Але кількома турами раніше стало відомо, що Шахтар посів друге місце. До цього "гірники" чотири сезони поспіль брали титул Прем'єр-ліги. В ексклюзивному інтерв'ю програмі "Великий футбол" на каналі "Футбол" президент Шахтаря Рінат Ахметов поділився думками про сезон.

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- Що сталося з командою, яка вперше за 5 років не стала чемпіоном України?

- Сталося те, що ми не стали чемпіонами України. І дуже добре, що вперше за п'ять років. Це говорить про те, що Шахтар вигравав чотири роки золоті медалі чемпіонату України. За ці п'ять років ми зробили гарну, якісну роботу. Я очікував, що в цьому році ми не виграємо чемпіонат. І про це з друзями, колегами ділився.

- В який момент ви це відчули?

- Коли ми закінчили чемпіонат, сиділи з друзями, я сказав про те, що, думаю, наступний ми не виграємо. Вони думали, що жартую. Але я, до речі, не жартував. Інтуїція така була. Коли в Динамо прийшов Мірча, навпаки, думав, що це допоможе нам стати чемпіонами. Я навіть подумав, що, може, футболісти розлютяться, будуть по-іншому ставитися і ми виграємо чемпіонат. Ми грали погано і заслужено програли. Київське Динамо грало дуже добре і заслужено виграло.

- Контракт з Каштру продовжуватися не буде?

- Ви пам'ятаєте, що у нас з Каштру був підписаний контракт на два роки. Новий контракт ми не запропонували. Але клуб сиротою не буде. Тренувати клуб ви не будете і я не буду. Його буде тренувати, повірте на слово, якісний і сильний наставник, в якого ми повіримо. Каштру виконав дуже якісну роботу. У цьому Шахтарі він розкрив багато молодих гравців, я думаю, їхні імена будуть надовго пов'язані із Шахтарем. Він завжди буде в наших серцях, тому що він вийшов з надскладної групи.

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- У Лізі чемпіонів були перемоги над Реалом, але були і дві великі поразки від Боруссії. Чому ці гойдалки, на ваш погляд, були з командою?

- Ну, ви розумієте, ми обіграли Реал Мадрид. Ви пам'ятаєте ковід – багато гравців не грало. У підсумку поставили молодь, а молодь створила диво. Вийшла грати нарівні за якістю гри, за контролем м'яча, у комбінаційний футбол, в атакувальний футбол і на чужому полі. Після першого тайму вели 3:0. Потім гра з Інтером. Він ставить ту саму молодь, і вона знову не програє. Далі гра з Боруссією... Молодь може дуже крупно виграти і дуже крупно програти. Ми програли, і це погано. З Боруссією ми показали, що ми були дуже погано готові. Але водночас ми програли дві гри 0:10 Боруссії, а потім у грі виграємо 2:0 у Реала. І начебто не все погано. І доля наших єврокубків вирішується на виїзді з Інтером. Ми їдемо туди – і що? І ми не програємо.

У підсумку ми говоримо про те, що Каштру – великий. А коли програв Агробізнесу, Каштру – не великий. Але це несправедливо. Якщо ми виграємо, це заслуга всіх, серед інших і тренера, а коли ми програємо, то в усьому винен тренер. Я категорично проти, щоб ми так говорили. Я вважаю, якщо ми програли, то в усьому винен я, а якщо ми виграли – це заслуга всіх. Значить, ми щось не побачили. Значить, ми щось недогледіли. І я – передовсім! Тому тисячі вибачень перед уболівальниками. Я вважаю, що ми зробимо все для того, щоб у майбутньому радувати своїх уболівальників яскравою, красивою, змістовною грою. І найголовніше – переможною грою.

- Тобто ви берете всю відповідальність за цей сезон на себе?

- А як же? А коли я не брав відповідальність на себе? Я вже 25 років – 11 жовтня буде 25 років – кажу, якщо ми виграємо – це заслуга всіх, якщо програємо – насамперед винен я. Я не можу пообіцяти, що ми виграємо наступне чемпіонство, але я можу пообіцяти, що ми будемо для цього все робити!