Президент Шахтаря: Будемо йти, долаючи найскладніші перешкоди, і завойовувати трофеї

Рінат Ахметов / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов з нагоди 85-річчя клубу поділився своєю думкою стосовно знакових подій з життя "гірників" і оцінив виступи команди в Лізі чемпіонів, зокрема перемогу над Реалом в Мадриді (3:2).
Вийшли з найскладнішою групи
"Після першого тайму з Реалом ми побачили рахунок 0:3. Було дуже багато нашої молоді, вихованців Академії. І не просто 0:3, а за якістю гри. Рахунок по грі повинен бути більшим! І вдома ми їх обіграли 2:0. Тобто в цьому році в Лізі чемпіонів ми все-таки зіграли здорово з Реалом, ми не програли Інтеру і вийшли з найскладнішої групи. Це було здорово", – сказав Рінат Ахметов Shakhtar TV
"Реал" – "Шахтар" / Фото: Reuters
Про чемпіонство
"Ми виграли 4 чемпіонства поспіль. А в цьому році ми програли – це погано. У цьому році ми засмучені з стосовно чемпіонства, але у нашого клубу завжди найбільш амбітні цілі. Ми будемо йти, долаючи найскладніші перешкоди, і завойовувати нові трофеї".
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Про 7-му серію документального фільму "Донецьк і його команда"
"Фільм дуже хороший. І назва дуже гарне. Те, що я переживаю... З великим болем, великим сумом. Я завжди сумував, сумую і завжди буду сумувати за рідним Донецьком. Це місто я дуже люблю – 47 років там прожив. Маючи можливість жити у будь-якій точці світу, я жив в Донецьку. Я завжди говорив про те, що наше місто – найкрасивіше, для мене найулюбленіше, і повітря там найчистіше, найкраще! І найголовніше – люди там прекрасні.
Я люблю Донецьк і за ним сумую. Сподіваюся, що коли-небудь настане той день, ми повернемося, в Україні настане мир, і ми будемо грати на "Донбас Арені". Припустимо, перша гра – Шахтар – Динамо. Мені здається, це було б дуже цікаво. А друга гра – Ліга чемпіонів"
Прем'єра 7-ї серії документального фільму "Донецьк і його команда" відбудеться в кінці травня.