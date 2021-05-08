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Поймаю? Пятов в триллерном стиле проверил реакцию на сыне (видео)

8 мая, 21:44

Олег Люлька Олег Люлька

Под интригующую музыку из "Кто хочет стать миллионером?" голкипер предложил сделать ставки, удачным ли окажется приземление его сына Льва. Смотрите, что из этого получилось

Пятов с сыном

Пятов с сыном / Фото: Instagram

Голкипер Шахтера Андрей Пятов, который завершит карьеру в сборной Украины после Евро, заставил понервничать своих поклонников.

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36-летний вратарь опубликовал видео, как на лужайке возле своего дома подбрасывает в воздух своего двухлетнего сынишку Льва. В момент, когда малыш достигает высшей точки полета, видео останавливается. И под интригующую музыку из шоу "Кто хочет стать миллионером?" на картинке появляется вопрос: "Поймаю?"

Пятов даже предложил подписчикам варианты ответов – "да" и "нет".

К счастью, правильным ответом оказалось "да" – Лев Пятов приземлился в руках у своего знаменитого отца-вратаря.

Отметим, что Пятовы уже не впервые щекочут нервы фолловерам при помощи своего сына. Например, во время зимнего отпуска на Доминикане Андрей и Юлия Пятовы решили сыграть в волейбол – вместо мяча у них был Лев.

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"Он может не поймать... Я предупреждаю", – пошутил тогда в комментариях известный телеведущий, друг Пятовых Андрей Бедняков

Добавим, что помимо сына Льва, у Андрея и Юлии Пятовых подрастают три дочки – Дария (15 лет), Милана (11) и Майя (6). Как рассказывал "Сегодня" голкипер, сына он назвал Львом в честь Яшина.

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