Піймаю? Пятов у трилерному стилі перевірив реакцію на синові (відео)

Під інтригуючу музику з "Хто хоче стати мільйонером?" голкіпер запропонував зробити ставки, чи вдалим виявиться приземлення його сина Лева. Дивіться, що з цього вийшло

Пятов з сином / Фото: Instagram

Голкіпер Шахтаря Андрій Пятов, який завершить кар'єру в збірній України після Євро, змусив понервувати своїх шанувальників.

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36-річний воротар опублікував відео, як на галявині біля свого будинку підкидає в повітря свого дворічного синочка Лева. У момент, коли малюк досягає найвищої точки польоту, відео зупиняється. І під інтригуючу музику з шоу "Хто хоче стати мільйонером?" на зображенні з'являється питання: "Піймаю?"

Пятов навіть запропонував підписникам варіанти відповідей – "так" і "ні".

На щастя, правильною відповіддю виявилося "так" – Лев Пятов приземлився в руках у свого знаменитого батька-воротаря.

Відзначимо, що Пятови вже не вперше лоскочуть нерви фоловерам за допомогою свого сина. Наприклад, під час зимової відпустки на Домінікані Андрій і Юлія Пятови вирішили зіграти у волейбол – замість м'яча у них був Лев.

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"Він може не зловити... Я попереджаю", – пожартував тоді в коментарях відомий телеведучий, друг Пятових Андрій Бєдняков

Додамо, що крім сина Лева, у Андрія і Юлії Пятових підростають три дочки – Дарія (15 років), Мілана (11) і Майя (6). Як розповідав "Сьогодні" голкіпер, сина він назвав Левом на честь Яшина.