У неї для цього шість причин! Дружині воротаря Пятова хочеться засмажити своїх дітей

Дружина знаменитого голкіпера Шахтаря Юлія, яка виховує з Андрієм чотирьох дітей, розповіла про те, що вона найбільше "любить" в материнстві

Дружина багаторічного голкіпера Шахтаря і збірної України Андрія Пятова Юлія, яка виховує з чоловіком четверо дітей, поділилася "принадами" материнства.

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"Знаєте, бувають такі моменти, що ти готовий просто засмажити і з'їсти своє улюблене чадо не моргнувши (для особливо чутливих – це перебільшення і невдалий жарт, а може і не жарт). Ось топ моїх улюблених моментів", – написала в Instagram Юлія Пятова.

1. Ти в душі – в милі, горланиш пісні, а тобі в двері сунуть ляльку і просять: "Мам, одягни на неї сукню". Серйозно? Пройшовши півквартири, повз тата і сестер. Таке довірити можуть тільки мамі... Неважливо, на горщику вона або у ванній, або спить – справа ж термінова і серйозна!!!

2. Те ж з чупа-чупсом... Ви пробували зняти обгортку з цієї цукерки? Вона прибита? Приклеєна супер-клеєм? І несуть, звичайно, мені. ВІДКРИЙ!!! І, звичайно, мама, як чарівниця, ламаючи нігті, зуби і голову (як воно відривається?) Шалено перемагає обгортку, вручає своєму щасливому дитяті, а воно за секунду повертає її тобі зі словами: "Фууу, не люблю вишневу".

3. Обожнюю дивитися дитячу самодіяльність, фокуси і танці, театри і трюки (особливо коли на плиті горить цибуля, або ти запізнюєшся кудись). Варто тобі моргнути, чхнути, зрушити з місця – і все, образи!!! Ти ж пропустила найважливіший момент. Давай тобі з початку покажемо?

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4. Всі діти нагодовані, двічі, дуже нагодовані, ситі по горло, і навіть нікого немає в кухні... І ти такий з улюбленим чаєм і бутиком влаштовуєшся в тиші і в передчутті все це знищити. І тут: "Мам, дай сьорбнути!" І таке приречення в душі – не встигла... І я хочу бутерброд, зроби і мені, і мені, і менііііі... Наїлася, дякую.

5. А щоденні "подарунки" з шишок та пластилину, малюнки (звичайно ж, мої дивовижні портрети) і вироби з паперу (діамантові браслети і кільця) і т.д і т.п... І все це повинно стояти на видному місці, довго стояти. І через месяць ти тихенько по одній утилізуєш, адже дитя вже не контролює наявності, і раптом воно, як на зло, згадує – а де сніговик з вати? І ти такий гарячково намагаєшся викрутитись. Аааа, вкрали, напевно. Він же був такий чудовий! Зараз до міліції подзвоню – будемо шукати.

6. А ще я просто обожнюю момент, коли раз на півроку ти, нарешті, прибрана, причесана, нафарбована йдеш без дітей, залишаючи сиріточок на кілька годин вдома з нянею, починаєш вислуховувати: "Ми будемо нудьгувати, чому не можна з тобою?" А тобі думки про холодненький шампусик надають аж супер силу і ти намагаєшся відліпити від себе кровинку, майже з боєм виповзаєш з квартири і в ліфті намагаєшся відтерти з шовкової сукні їхні гіркі сльози і соплі.

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Подруги Юлії П'ятової активно відреагували на її відвертий пост. Наприклад, дружина захисника Шахтаря Сергія Кривцова Юлія написала: "Юлько, я посміялася від душі, особливо за сніговика і поліцію. Бутерброд – це взагалі класика".

Юлія Пятова Відео: Instagram

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