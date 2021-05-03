"Трохи богиня, і навіть трохи королева": дружина Пятова одягнула корону

Дружині воротаря Шахтаря і збірної України Юлі Пятовій сьогодні виповнилося 40 років, в соцмережах вона запостила королівські фото і вірш

Сьогодні свій день народження відзначає Юлія Пятова – дружина воротаря Шахтаря і збірної України Андрія Пятова. Юлі виповнилося 40. У соцмережах вона постала в образі королеви і з нагоди ювілею поділилася з підписниками віршем.

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Когда было двадцать -

Я очень боялась,

Что в сорок накроет

Печальная старость.

Что буду седой,

Не веселой ворчуньей,

Обычной и скучной

Кухонной колдуньей.

Что будет все это

Лет через триста,

А пока в душе лето,

В бокале игристое.

Я только моргнула,

Не думая даже,

Немножко взгрустнула...

Но я же все та же!!!

Немного по жизни богиня,

И даже чуть-чуть королева,

Все то же привычное имя,

Все те же мечты и напевы.

Мне сорок – и это начало,

Спасибо за мудрость и ясность,

И страхов как не бывало -

Я ЖЕНЩИНА – и это прекрасно!!!!

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Раніше Пятова розповіла, що бути дружиною спортсмена не так класно, як здається: "Нафіга вам здалися ці футболісти?".