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"Трохи богиня, і навіть трохи королева": дружина Пятова одягнула корону

3 травня, 09:40

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дружині воротаря Шахтаря і збірної України Юлі Пятовій сьогодні виповнилося 40 років, в соцмережах вона запостила королівські фото і вірш

Сьогодні свій день народження відзначає Юлія Пятова – дружина воротаря Шахтаря і збірної України Андрія Пятова. Юлі виповнилося 40. У соцмережах вона постала в образі королеви і з нагоди ювілею поділилася з підписниками віршем.

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Когда было двадцать -
Я очень боялась,
Что в сорок накроет
Печальная старость.
Что буду седой,
Не веселой ворчуньей,
Обычной и скучной
Кухонной колдуньей.
Что будет все это
Лет через триста,
А пока в душе лето,
В бокале игристое.
Я только моргнула,
Не думая даже,
Немножко взгрустнула...
Но я же все та же!!!
Немного по жизни богиня,
И даже чуть-чуть королева,
Все то же привычное имя,
Все те же мечты и напевы.
Мне сорок – и это начало,
Спасибо за мудрость и ясность,
И страхов как не бывало -
Я ЖЕНЩИНА – и это прекрасно!!!!

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Раніше Пятова розповіла, що бути дружиною спортсмена не так класно, як здається: "Нафіга вам здалися ці футболісти?".

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