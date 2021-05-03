"Трохи богиня, і навіть трохи королева": дружина Пятова одягнула корону

Сьогодні свій день народження відзначає Юлія Пятова – дружина воротаря Шахтаря і збірної України Андрія Пятова. Юлі виповнилося 40. У соцмережах вона постала в образі королеви і з нагоди ювілею поділилася з підписниками віршем.
Когда было двадцать -
Я очень боялась,
Что в сорок накроет
Печальная старость.
Что буду седой,
Не веселой ворчуньей,
Обычной и скучной
Кухонной колдуньей.
Что будет все это
Лет через триста,
А пока в душе лето,
В бокале игристое.
Я только моргнула,
Не думая даже,
Немножко взгрустнула...
Но я же все та же!!!
Немного по жизни богиня,
И даже чуть-чуть королева,
Все то же привычное имя,
Все те же мечты и напевы.
Мне сорок – и это начало,
Спасибо за мудрость и ясность,
И страхов как не бывало -
Я ЖЕНЩИНА – и это прекрасно!!!!
Раніше Пятова розповіла, що бути дружиною спортсмена не так класно, як здається: "Нафіга вам здалися ці футболісти?".