Легенда збірної України піде з команди після Євро-2020

Знаменитий воротар завершить кар'єру в збірній України після 15 років. За цей час Пятов встиг зіграти на двох чемпіонатах Європи і побувати в заявці на чемпіонат світу

/ Фото: Reuters

Воротар Шахтаря Андрій Пятов завершить кар'єру в збірній України після Євро-2020. Про це багаторічний страж воріт "гірників" і національної команди розповів в інтерв'ю Олександру Денисову, повідомляє сайт footballua.tv.

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Пятов дебютував в національній команді в 2007 році, але входив до складу команди ще в 2006 році і потрапив в заявку на ЧС-2006. Також воротар був основним воротарем збірної на Євро-2012 і Євро-2016.

Всього в футболці національної збірної Пятов провів 96 матчів, займає п'яте місце в списку гвардійців збірної і лідирує серед діючих гравців. У цих поєдинках він пропустив 78 м'ячів. На рахунку Андрія найдовша серія в історії збірної – він не пропускав протягом 752 хвилини.

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