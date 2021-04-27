Футболіст збірної України змінив імідж за порадою вболівальників

Воротар Шахтаря Андрій Пятов спробував кілька варіантів зачіски і зупинився-таки на більш звичною. А потім вразив філігранним трюком

Андрій Пятов / Фото: Instagram

Футбольний сезон в Україні підходить до завершення, і гравці можуть собі дозволити трохи розслабитися. Сьогодні зважився пожартувати воротар збірної і Шахтаря Андрій Пятов. Тим часом, клуб української Прем'єр-ліги продає газон після перемоги над Шахтарем.

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На своїй сторінці в Instagram 36-річний кіпер оголосив: "Вирішив поміняти стиль. Потрібен ваш рада". Після цього він з гумором пропонував підписникам незвичайні варіанти свого вигляду. Наприклад, з бородою.

Або ж з довгим волоссям. Правда, своїх у Андрія немає, так що довелося б користуватися перукою.

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Був ще й такий варіант – із хвилястим волоссям.

Але в підсумку все повернулося на круги своя. І Пятов залишився звичним Пятовим.

Щоб фанати не надто засмучувалися, футболіст вирішив порадувати їх трюком, яким показав, наскільки філігранно вміє поводитися з м'ячем.

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Нагадаємо, за три тури до завершення чемпіонату Шахтар офіційно поступився "золотом" київським Динамо.

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Дивіться, як Пятов захищав ворота Шахтаря в Лізі чемпіонів:

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