Українська
$ 27,82
34,08
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Кадр дня! Пятовы играют в волейбол, вместо мяча у них – сын

20 декабря, 22:14

Олег Люлька Олег Люлька

Ведущий Андрей Бедняков по-дружески потроллил голкипера "Шахтера" и сборной Украины

Ну вот, фотографией своего отпуска на Доминикане, где в эти дни отдыхают Дарья Белодед, Валерий Бондарь и другие звезды украинского спорта, поделился и вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов. Точнее, это сделала его супруга Юлия.

Реклама

Читайте также: Многодетные звезды спорта: от Шевченко до секс-символа эпохи Бекхэма

Юлия и Андрей Пятовы на пляже Доминиканы сыграли в "волейбол". Только вместо мяча у них – их сынишка Лев, которому в феврале исполнится два годика. Напомним, Пятовы, воспитывающие еще трех старших дочерей, назвали сына Львом в честь знаменитого вратаря Льва Яшина.

"Счастливые дети – счастливые родители", – подписала это фото у себя в Instagram Юлия Пятова

А вот ее подписчики принялись шутить в комментариях.

"Он может не поймать... Я тебя предупреждаю", – написал известный телеведущий, друг Пятовых Андрей Бедняков

"Бесстрашный Лев", "Левушка – воздушный гимнаст", "Смотри, Андрей, не упусти самый дорогой мяч", "После 12-часового полета на Доминикану этот счастливый перелет для Льва в радость", – пишут другие подписчики Юлии Пятовой

Реклама

Андрей Пятов с семьей

Андрей Пятов с семьей / Фото: Instagram

Напомним, перед уходом в отпуск футболисты "Шахтера" сыграли в Лиге чемпионов 0:0 с "Интером" и добыли путевку в 1/16 Лиги Европы, где 18 и 25 февраля встретятся с "Маккаби" из Тель-Авива.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

отдых отпуск Шахтер Донецк Андрей Пятов Доминикана WAGs дети звезд

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Обалдеть!" Жена Степаненко, родившая троих детей, похвасталась фигурой на МальдивахФутбол
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)
Дарья Белодед после разрыва с Денисом Поповым нашла себе нового дружка. Точнее, двух (фото)Другие
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
"А вы смотрели?" Путин отреагировал на видео с мастурбирующим ДзюбойФутбол
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)
Слет красоток! Жены украинских футболистов – на Мальдивах (фото)Футбол
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка Неймара
Сексуальная Санта для плохих мальчиков: как зажигает бывшая девушка НеймараФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять