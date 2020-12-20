Кадр дня! Пятовы играют в волейбол, вместо мяча у них – сын

Ну вот, фотографией своего отпуска на Доминикане, где в эти дни отдыхают Дарья Белодед, Валерий Бондарь и другие звезды украинского спорта, поделился и вратарь "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов. Точнее, это сделала его супруга Юлия.

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Юлия и Андрей Пятовы на пляже Доминиканы сыграли в "волейбол". Только вместо мяча у них – их сынишка Лев, которому в феврале исполнится два годика. Напомним, Пятовы, воспитывающие еще трех старших дочерей, назвали сына Львом в честь знаменитого вратаря Льва Яшина.

"Счастливые дети – счастливые родители", – подписала это фото у себя в Instagram Юлия Пятова

А вот ее подписчики принялись шутить в комментариях.

"Он может не поймать... Я тебя предупреждаю", – написал известный телеведущий, друг Пятовых Андрей Бедняков

"Бесстрашный Лев", "Левушка – воздушный гимнаст", "Смотри, Андрей, не упусти самый дорогой мяч", "После 12-часового полета на Доминикану этот счастливый перелет для Льва в радость", – пишут другие подписчики Юлии Пятовой

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Андрей Пятов с семьей / Фото: Instagram

Напомним, перед уходом в отпуск футболисты "Шахтера" сыграли в Лиге чемпионов 0:0 с "Интером" и добыли путевку в 1/16 Лиги Европы, где 18 и 25 февраля встретятся с "Маккаби" из Тель-Авива.

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