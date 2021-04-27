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Футболист сборной Украины поменял имидж по совету болельщиков

27 апреля, 18:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Вратарь Шахтера Андрей Пятов попробовал несколько вариантов прически и остановился-таки на более привычной. А затем поразил филигранным трюком

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Instagram

Футбольный сезон в Украине подходит к завершению, и игроки могут себе позволить несколько расслабиться. Сегодня решился пошутить вратарь сборной и Шахтера Андрей Пятов. Тем временем, клуб украинской Премьер-лиги продает газон после победы над Шахтером.

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На своей страничке в Instagram 36-летний кипер объявил: "Решил поменять стиль. Нужен ваш совет". После этого он с юмором предлагал подписчикам необычные варианты своего облика. Например, с бородой.

Или же с длинными волосами. Правда, своих у Андрея нет, так что пришлось бы пользоваться париком.

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Был еще и такой вариант – с волнистыми волосами.

Но в итоге все вернулось на круги своя. И Пятов остался привычным Пятовым.

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Чтобы подписчики не очень огорчались, футболист решил порадовать их трюком, которым показал, насколько филигранно умеет обращаться с мячом.

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Напомним, за три тура до завершения чемпионата Шахтер официально уступил "золото" киевскому Динамо.

Читайте также: Луческу отказался от трансферов в Динамо – названа неожиданная причина.

Смотрите, как Пятов защищал ворота Шахтера в Лиге чемпионов:

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