У нее на это шесть причин! Жене вратаря Пятова хочется зажарить своих детей

Супруга знаменитого голкипера Шахтера Юлия, которая воспитывает с Андреем четверых детей, рассказала о том, что она больше всего "любит" в материнстве

Супруга многолетнего голкипера Шахтера и сборной Украины Андрея Пятова Юлия, которая воспитывает с мужем четверых детей, поделилась "прелестями" материнства.

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"Знаете, бывают такие моменты, что ты готов просто зажарить и съесть свое любимое чадо не моргнув (для особо чувствительных – это преувеличение и неудачная шутка, а может и не шутка). Вот топ моих любимых моментов", – написала в Instagram Юлия Пятова.

1. Ты в душе – в мыле, горланишь песни, а тебе в двери суют куклу и просят: "Мам, надень на нее платье". Серьезно?Пройдя полквартиры, мимо папы и сестер. Такое доверить могут только маме... Неважно, на горшке она или в ванной, или спит – дело-то срочное и серьезное!!!

2. То же с чупа-чупсом... Вы пробовали снять обертку с этой конфеты? Она прибита? Приклеена супер-клеем? И несут ее, конечно, мне. ОТКРОЙ!!! И, конечно, мама, как волшебница, ломая ногти, зубы и голову (как оно распечатывается?) самозабвенно побеждает обертку, вручает своему ликующему ребятенку, а он через секунду отдает ее тебе со словами: "Фууу, не люблю вишневую".

3. Обожаю смотреть детскую самодеятельность, фокусы и танцы, театры и трюки (особенно когда на плите горит лук, или ты опаздываешь куда-то). Стоит тебе моргнуть, чихнуть, сдвинуться с места – и все, обиды!!! Ты же пропустила самый важный момент. Давай тебе с начала покажем?

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4. Все дети накормлены, дважды, сильно накормлены, сытые по горло, и даже никого нет в кухне...И ты такой с любимым чаем и бутиком устраиваешься в тишине и в предвкушении все это уничтожить. И тут: "Мам, дай хлебнуть!" И такое обречение в душе – не успела...И я хочу бутерброд, сделай и мне, и мне, и мнеееее... Наелась, спасибо.

5. А каждодневные "подарки" из шишек и пластилина, рисунки (конечно же, мои изумительные портреты) и поделки из бумаги (бриллиантовые браслеты и кольца) и т.п и т.д...И все это должно стоять на самом видном месте, долго стоять. И вроде бы как через месяцок ты тихонько по одной утилизируешь, так как дите уже не ведет контроль наличия, и вдруг он как назло вспоминает- а где снеговик из ваты? И ты такой лихорадочно пытаешься выкрутиться. Аааа, украли, наверное. Он же был великолепен! Сейчас в милицию позвоню – будем искать.

6. А еще я просто обожаю момент, когда раз в полгода ты, наконец-то, нарядный в пух и прах, причесанный, накрашенный уходишь без детей, оставляя сиротинушек на несколько часов дома с няней, начинаешь выслушивать: "Мы будем скучать, почему нельзя с тобой?" А тебе мысли о холодненьком шампусике придают прям супер силу и ты пытаешься отлепить от себя кровинушку, почти с боем выползаешь из квартиры и в лифте пытаешься оттереть с шелкового платья их горькие слезы и сопли.

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Подруги Юлии Пятовой активно отреагировали на ее откровенный пост. Например, жена защитника Шахтера Сергея Кривцова Юлия написала: "Юлька, я посмеялась от души, особенно за снеговика и полицию. Бутерброд – это вообще классика".

Юлия Пятова Видео: Instagram

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