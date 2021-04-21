Тело всем на зависть! Невероятная мама двоих детей заставит вас полюбить гимнастику

Участница Олимпиады-2000 Лиза Мейсон пережила издевательства в детстве, но сохранила уверенность в себе и в 39 лет не стесняется демонстрировать подтянутое тело

Чемпионка Игр Британского Содружества-1998 по спортивной гимнастике и участница Олимпиады-2000 Лиза Мейсон в прошлом году призналась в жутких издевательствах над спортсменками. Однако это не мешает ей жить дальше и радовать фолловеров эффектными, а подчас и весьма откровенными фото в Instagram.

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В своем интервью Лиза признавалась, что однажды ее поставили перед другими спортсменами в нижнем белье, чтобы все смотрели на ее лишний вес. Однако сейчас 39-летняя мама двоих детей выглядит отлично и уверена в себе как никогда. Поэтому не стесняется демонстрировать свое тело. И поклонники давно окрестили ее королевой сексуальности.

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Мейсон была первой британской гимнасткой, вышедшей в финал чемпионатов Европы и мира. В свое время она помогла впервые вывести полную команду Великобритании на Олимпийские игры. А в 14 лет стала самой молодой британской гимнасткой, выигравшей взрослый национальный чемпионат.

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На юношеском чемпионате Великобритании Лиза сломала руку после падения с брусьев. Во время операции ей вставили две пластины и 12 болтов. Но гимнастка смогла выступать. Сейчас работает тренером и хореографом, а также является дублером и спортивной моделью. Запустила свой бренд гимнастической одежды.

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Ранее Верняев похвастался своими достижениями: "Баню построил. Дерево (персик) посадил. Осталось Олеговича где-то стрельнуть".

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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