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Тіло всім на заздрість! Неймовірна мама двох дітей змусить вас полюбити гімнастику

21 квітня, 11:03

Олена Павлова Олена Павлова

Учасниця Олімпіади-2000 Ліза Мейсон пережила знущання в дитинстві, але зберегла впевненість в собі і в 39 років не соромиться демонструвати струнке тіло

Чемпіонка Ігор Британської Співдружності-1998 зі спортивної гімнастики і учасниця Олімпіади-2000 Ліза Мейсон минулого року зізналася про страшні знущання над спортсменками. Однак це не заважає їй жити далі й радувати фоловерів ефектними, а часом і вельми відвертими фото в Instagram.

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У своєму інтерв'ю Ліза зізнавалася, що одного разу її поставили перед іншими спортсменами в нижній білизні, щоб всі дивилися на її зайву вагу. Однак тепер 39-річна мама двох дітей має чудовий вигляд і впевнена в собі як ніколи. Тому не соромиться демонструвати своє тіло. І шанувальники давно називають її королевою сексуальності.

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Мейсон була першою британською гімнасткою, що вийшла до фіналу чемпіонатів Європи та світу. Свого часу вона допомогла вперше вивести повну команду Великої Британії на Олімпійські ігри. А в 14 років стала наймолодшою британської гімнасткою, яка виграла дорослий національний чемпіонат.

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На юнацькому чемпіонаті Великої Британії Ліза зламала руку після падіння з брусів. Під час операції їй вставили дві пластини і 12 болтів. Але гімнастка змогла виступати. Нині вона працює тренером і хореографом, а також є дублером і спортивною моделлю. Запустила свій бренд гімнастичного одягу.

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Раніше Верняєв похвалився своїми досягненнями: "Баню побудував. Дерево (персик) посадив. Залишилося Олеговича десь стрельнути".

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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