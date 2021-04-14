"Залишилося Олеговича десь стрельнути": Верняєв похвалився своїми досягненнями

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв поділився в Instagram фотографією з саду. Гімнаст похвалився тим, що посадив дерево. А потім перерахував свої досягнення:
1. Баню побудував;
2. Дерево (персик) посадив;
3. Залишилося Олеговича десь стрельнути.
Раніше ми розповідали, що Олег Верняєв та срібний призер Ігор, борець і народний депутат Жан Беленюк влаштували розбірки після лазні. Спортсмени спочатку влаштували заплив в снігу. А потім Олег вирішив боротися з Беленюком і у ту ж мить же пошкодував про це.
Нагадаємо, участь Верняєва в Олімпійських іграх в Токіо влітку 2021-го залишається під питанням. Як ми писали раніше, Верняєв тимчасово відсторонений від змагань Міжнародною федерацією гімнастики. Через це він пропустить також чемпіонат Європи.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк