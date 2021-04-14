"Залишилося Олеговича десь стрельнути": Верняєв похвалився своїми досягненнями

Олімпійський чемпіон гімнаст Олег Верняєв розповів, що побудував баню, посадив дерево і для повного щастя не вистачає лише сина

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв поділився в Instagram фотографією з саду. Гімнаст похвалився тим, що посадив дерево. А потім перерахував свої досягнення:

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1. Баню побудував;

2. Дерево (персик) посадив;

3. Залишилося Олеговича десь стрельнути.

Раніше ми розповідали, що Олег Верняєв та срібний призер Ігор, борець і народний депутат Жан Беленюк влаштували розбірки після лазні. Спортсмени спочатку влаштували заплив в снігу. А потім Олег вирішив боротися з Беленюком і у ту ж мить же пошкодував про це.

Нагадаємо, участь Верняєва в Олімпійських іграх в Токіо влітку 2021-го залишається під питанням. Як ми писали раніше, Верняєв тимчасово відсторонений від змагань Міжнародною федерацією гімнастики. Через це він пропустить також чемпіонат Європи.

Олег Верняєв на брусах Відео: Instagram

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