"Торкаються їх всюди – за голу шкіру, попу або груди": як тренери домагалися юних гімнасток

Колишня нідерландська гімнастка Верона ван де Лер, яка стала зіркою фільмів для дорослих, розповіла про сексуальні домагання тренерів до спортсменок. А також через які принизливі процедури доводилося проходити юним гімнасткам.

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"Є багато тренерів, які люблять допомагатися гімнасток на тренуваннях – при цьому торкаються всюди. Тримають за груди або в районі грудей, хоча можна було б тримати трохи нижче і за спину. Я знаю тих, кому подобаються зовсім молоденькі, навіть діти. Вони люблять торкатися до їх голої шкіри, попи або грудей", – цитує Верону Meduza.

/ Фото: Instagram

Гімнастка розповіла, що вона з подругами по команді повинна була зважуватися перед тренером-чоловіком топлес, а дівчаткам було тільки по 10-13 років. Доводилося приспускати трико, щоб тренер вимірював відсоток вмісту жиру в організмі.

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"У нас був фізіотерапевт, який під час процедур доторкався до тих місць, куди доторкатися було неправильно. Коли нам робили масаж, завжди працювали "на тоненького" в області ніг. Ці хлопці ходять по краю. І заходять занадто далеко. Але тоді ми думали: "Може, це нормально". Ніхто не говорив нам, що правильно, а що ні", – сказала ван де Лер.

Раніше в Британії розгорівся гучний скандал через визнання гімнасток: "Бив палицею і не давав їсти тиждень".

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