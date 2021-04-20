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Горячая любительница автоспорта шлет интимные фото с экзотических курортов

20 апреля, 14:48

Александр Трикиша Александр Трикиша

Кристина Риордан стала известной после участия в автогонках, где она выступала в роли грид-герл. Девушка завлекает подписчиков в Instagram пикантными фото

Очаровательная звезда авто и мотоспорта Кристина Риордан порадовала своих подписчиков в Instagram серией фото с экзотических курортов.

Модель из Калифорнии обрела популярность среди любителей спорта благодаря участию в различных гоночных мероприятиях. Красотка появлялась на разогрев таких знаменитых серий как Формула-1 и Moto GP.

Затем девушка снималась в клипах известных исполнителей, украшала обложки таких журналов как Maxim и FHM, а в 2018 году получила награду Kandy Krush of the Year от издания Kandy – это приз за самое сексуальное фото года.

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автоспорт WAGs мотоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

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