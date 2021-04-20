Українська
$ 28,01
33,71
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Вау! Шикарная ведущая Shakhtar TV – в свадебном платье

20 апреля, 08:17

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Ольга Каленчук, недавно затмившая главную красотку итальянского телевидения, снова заставила своих поклонников ахнуть – интригующие фото украинки

Очаровательная ведущая Shakhtar TV Ольга Каленчук, ставшая мировой звездой после матчей "горняков" с Ромой, заинтриговала своих фолловеров, представ перед ними в свадебном платье. Точнее, сразу в двух. Красотка выходит замуж?

Реклама

По словам Ольги, нет. А это была всего лишь съемка для свадебного салона.

Тем не менее многие подписчики в комментариях под снимками девушки в Instagram интересуются: "А когда свадьба?"

Реклама

Кстати, телеведущая попросила своих поклонников высказаться, какое платье им понравилось больше. Большинство отдало предпочтение второму.

Читайте также: Хочется кричать! Футболист Шахтера подарил невесте прогулку на воздушном шаре и кое-что еще (фото)

Напомним, Ольга Каленчук является младшей сестрой украинского футболиста Витебска Максима Каленчука. Была моделью и солисткой поп-группы "Инди", которую продюсировала Наталья Могилевская. Позже ушла на телевидение.

Ранее мы рассказывали, что Ольга Каленчук затмила главную красотку итальянского телевидения Дилетту Леотту. А после матчей Шахтера с Ромой на нее подписалось более 60 тысяч новых фолловеров.

Реклама

В тренде
Шахтер – Динамо: видео гола и обзор украинского классико

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ведущая WAGs Ольга Каленчук

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии А
Прогноз Александра Шовковского на матчи Серии АФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять