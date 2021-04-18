Українська
$ 27,96
33,46
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Хочется кричать! Футболист Шахтера подарил невесте прогулку на воздушном шаре и кое-что еще (фото)

18 апреля, 21:12

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Валерий Бондарь сделал все, чтобы его возлюбленная Даша Савина надолго запомнила свое 20-летие – смотрите, какими сюрпризами побаловал он блондинку

Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина показала, как ее поздравил с днем рождения ее жених.

Реклама

Напомним, модели и журналистке Даше Савиной 18 апреля исполнилось 20 лет. По этому случаю девушка предстала перед фолловерами в невероятно откровенном образе, прикрыв свое тело только бантиком.

Валерий Бондарь сделал все, чтобы этот день запомнился его возлюбленной на всю жизнь. Помимо "миллиона роз", футболист подарил невесте ювелирное украшение – сережки. И Даша уже успела их примерить.

Даша Савина с подарком на день рождения Видео: Instagram

Реклама

А после этого Дашу Савину ждал сюрприз – прогулка с Валерием Бондарем на воздушном шаре.

"Хочется кричать на весь мир от счастья и эмоций", – поделилась своими ощущениями в Instagram непосредственно с воздушного шара Даша Савина

Напомним, в феврале Валерий Бондарь сделал Даше Савиной предложение, и она ответила: "Да!" Этому предшествовал эмоциональный отпуск влюбленных на Доминикане.

Валерий Бондарь и Даша Савина Видео: Instagram

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

день рождения WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"Футбол
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины
Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красотки
Футболист Динамо завел роман с моделью Playboy: фото красоткиФутбол
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)
Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять