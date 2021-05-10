Тільняшка, пиво і таранька: футболісти збірної України гульнули по-одеськи

Після закінчення УПЛ Андрій Пятов і Тарас Степаненко зі своїми дружинами та дітьми побували на святі з південним колоритом, а також на справжньому базарі

Андрій і Юлія Пятова на святі по-одеськи з Тарасом і Маргаритою Степаненко

Після перемоги Шахтаря над Інгульцем (1: 0) і закінчення чемпіонату України гравці гірників Андрій П'ятов і Тарас Степаненко гульнули по-одеськи. Разом зі своїми дружинами та дітьми футболісти збірної відвідали свято "з таранькою, пивком, солоними огірочками та тіткою Сонею". Раніше Каштру назвав своє головне досягнення в Шахтарі.

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"Ми вміємо бувати в Одесі. Море, пиво, креветки, таранька і гарний настрій", – підписала фото із чоловіком у смугастих футболках в Instagram Юлія Пятова

А Тарас і Маргарита Степаненки немов побували на справжньому одеському Привозі.

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Раніше Пятов у трилерному стилі перевірив реакцію на сині (відео). Під таємничу музику із шоу "Хто хоче стати мільйонером?" голкіпер запропонував зробити ставки, чи вдалим виявиться приземлення його сина Льва.

А дружина футболіста Шахтаря в червоній сукні затьмарила "людей у чорному". Захисник Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко відсвяткував у Києві своє 25-річчя, а однією із зірок вечора стала чарівна Маргарита Степаненко.

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