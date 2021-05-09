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Каштру назвав своє головне досягнення в Шахтарі

9 травня, 21:27

Олег Люлька Олег Люлька

"Якщо я у вас запитаю, скільки було молодих хлопців у команді 3-4 роки тому, ви мені відповісте, що не так багато, як нині", – заявив, залишаючи "гірників", португалець

Луїш Каштру

Луїш Каштру / Фото: Reuters

Луїш Каштру, який оголосив про те, що йде із Шахтаря, назвав своє головне досягнення за два роки біля керма донецької команди. За словами португальського фахівця, це кількість молодих гравців, інтегрованих до основного складу.

"Це був мій останній матч, – сказав Луїш Каштру YouTube-каналу Шахтаря після недільної перемоги над Інгульцем 1:0. – Я йду. Але зізнаюся вам. Іноді під час прощань ми залишаємося з післясмаком, що можна було б зробити щось ще. Нічого не залишилося, принаймні у мене"

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Луїш Каштру

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Завжди усвідомлював, що моя робота будується не тільки на результатах. Незважаючи на те що світ футболу звик дивитися на цифри, результати, я знав, що є й інша мета, до якої потрібно рухатися. Розумів, що одного дня можу заплатити дуже дорогий рахунок за результати. Але мені потрібно було йти цим шляхом"

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"І сьогодні, коли дивився на поле, не бачив Бондаря, тому що він травмований, але бачив Трубіна, Додо, Вітао, Корнієнка, Маркоса Антоніо, Судакова, В'юнника, Тете, Фернандо, Соломона. Якщо я вас запитаю, скільки було молодих хлопців у команді 3-4 роки тому? Либонь, щиро ви б мені відповіли, що не так багато"

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Даріо Срна та Луїш Каштру

Даріо Срна та Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

"Це була одна з моїх робіт – будувати майбутнє для Шахтаря. У клубу є майбутнє, це будівництво розпочато. Дехто каже: "Ваша робота залишилася на півдорозі". Хтось компетентний продовжить цю роботу", – заявив Каштру

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Нагадаємо, у цьому сезоні Шахтар не зміг захистити чемпіонський титул, пропустивши вперед Динамо, очолюване екснаставником донеччан Мірчею Луческу.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
26
20
5
1
59
15
44
65
Забиті 59
Пропущені 15
Різниця 44
Результати останніх матчів: В Н В В В
2
ШахтарШахтарШах
26
16
6
4
51
19
32
54
Забиті 51
Пропущені 19
Різниця 32
Результати останніх матчів: В В В П П
3
ЗоряЗоряЗор
26
15
5
6
44
22
22
50
Забиті 44
Пропущені 22
Різниця 22
Результати останніх матчів: В В В П В
4
КолосКолосКол
26
10
11
5
36
26
10
41
Забиті 36
Пропущені 26
Різниця 10
Результати останніх матчів: П В Н В Н
5
ВорсклаВорсклаВор
26
11
8
7
37
30
7
41
Забиті 37
Пропущені 30
Різниця 7
Результати останніх матчів: В Н П П В
6
ДеснаДеснаДес
26
10
8
8
38
32
6
38
Забиті 38
Пропущені 32
Різниця 6
Результати останніх матчів: П Н Н П П
7
Дніпро-1Дніпро-1Дні
26
8
6
12
36
38
-2
30
Забиті 36
Пропущені 38
Різниця -2
Результати останніх матчів: Н П П В Н
8
ЛьвівЛьвівЛьв
26
8
5
13
25
51
-26
29
Забиті 25
Пропущені 51
Різниця -26
Результати останніх матчів: Н П В В В
9
ОлександріяОлександріяОле
26
8
5
13
33
37
-4
29
Забиті 33
Пропущені 37
Різниця -4
Результати останніх матчів: П П П В П
10
РухРухРух
26
6
10
10
27
39
-12
28
Забиті 27
Пропущені 39
Різниця -12
Результати останніх матчів: Н В В В Н
11
МаріупольМаріупольМар
26
6
8
12
27
41
-14
26
Забиті 27
Пропущені 41
Різниця -14
Результати останніх матчів: В Н П П Н
12
ІнгулецьІнгулецьІнг
26
5
11
10
24
36
-12
26
Забиті 24
Пропущені 36
Різниця -12
Результати останніх матчів: П В В П Н
13
ОлімпікОлімпікОлі
26
6
4
16
28
48
-20
22
Забиті 28
Пропущені 48
Різниця -20
Результати останніх матчів: Н П П В П
14
МинайМинайМин
26
4
6
16
16
47
-31
18
Забиті 16
Пропущені 47
Різниця -31
Результати останніх матчів: П П П П В

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Огляд останньої гри Каштру в Шахтарі

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