Дружина лідера збірної в сукні з вогняним бюстом. Але дивитися треба на інше

Під час танцю Маргарита Степаненко обхопила шию свого чоловіка руками, тримаючи в одній з них виделку. Це щоб не пропустити чогось смачненького – жартує красуня

Дружина Тараса Степаненко Маргарита / Фото: Instagram

Дружина півзахисника Шахтаря і збірної України Тараса Степаненка Маргарита "запалила" в соцмережах, виклавши серію вогняних фото в шикарній червоній сукні з акцентом на бюст на одній з травневих вечірок.

"Протилежності притягуються! Вірю в це на 100 відсотків! Я жінка Хоп Хей Ла Ла Лей, а чоловікові книжку б почитати. Так і живемо. Особливо мило, коли Тарас хоче їхати додому, показує на годинник кожні 10 хвилин, але терпляче чекає, поки я натанцююсь", – розповіла у себе в Instagram Маргарита

До того ж сама Маргарита Степаненко попросила фоловерів придивитися до двох фотографій, дивлячись на які, сама не може стриматись від сміху.

"Зверніть увагу, що у мене в руках. Це щоб нічого не пропустити", – натякає красуня на виделку, яку тримає в руці під час танцю з Тарасом, а потім використовує, щоб поласувати тортиком

Відзначимо, що попри любов до солодкого у Маргарити Степаненко шикарна фігура. І це при тому, що вона – мама трьох синів.

Маргарита Степаненко / Фото: Instagram

До речі, недавно дружина Степаненка показала, як з'являються діти.