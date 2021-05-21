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Слюнки потекли! Аппетитное фото с женой Тайсона Фьюри

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
21 мая, 10:36
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Беременную жену знаменитого британского боксера потянуло на сладкое, и она отправилась прямиком на Сахарную фабрику в Майами – поглощать мороженое
Жена Тайсона Фьюри Пэрис
Жена Тайсона Фьюри Пэрис / Фото: Instagram

Пока Тайсон Фьюри разбирается, драться ему с Деонтеем Уайлдером или откупиться от него и провести бой с Энтони Джошуа, супруга "Цыганского короля" Пэрис наведалась на Сахарную фабрику в Майами.

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Пэрис Фьюри, родившую Тайсону пятерых детей и в данный момент беременную шестым ребенком, потянуло на сладенькое.

И красотка-блондинка не сумела отказать себе в удовольствии отведать гигантское мороженое.

"За деньги счастье не купишь, но за них можно купить мороженое. А это, по сути, одно и то же", – написала Пэрис Фьюри у себя в Instagram

Напомним, в эти дни Тайсон Фьюри проводит сбор в Майами. Сперва его жены Пэрис не было рядом, она находилась с детьми в Британии. Однако прилетела в Калифорнию после того, как в СМИ появились фото Тайсона в окружении американских красоток, одна из которых смазывала тело боксера солнцезащитным кремом.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: The Sun

Тайсон Фьюри с женой Пэрис на побережье, поцелуй Видео: Instagram
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