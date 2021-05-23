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Українська спортсменка сфотографувалася в купальнику і попросила вибрати краще фото

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 травня, 19:23
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Зірка українського спорту Марина Бех-Романчук попросила поради у підписників. Дівчина сфотографувалася з різних ракурсів і запропонувала вибрати краще фото
Марина Бех-Романчук в купальнику
Марина Бех-Романчук в купальнику / Фото: Instagram

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала своїх підписників новою серією чарівних фото. Спортсменка опублікувала фото в червоному купальнику і запитала у підписників, яке їм подобається більше: 1 або 2?

Думки шанувальників розділилися. Частина виступала за обидва знімки, іншим більше до душі припало перше фото – ракурс на ньому "вогонь", як писали вони в коментарях.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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