Українська спортсменка сфотографувалася в купальнику і попросила вибрати краще фото

Марина Бех-Романчук в купальнику / Фото: Instagram
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук порадувала своїх підписників новою серією чарівних фото. Спортсменка опублікувала фото в червоному купальнику і запитала у підписників, яке їм подобається більше: 1 або 2?
Думки шанувальників розділилися. Частина виступала за обидва знімки, іншим більше до душі припало перше фото – ракурс на ньому "вогонь", як писали вони в коментарях.
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