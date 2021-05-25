"Королева Instagram" могла стати футболісткою, але після вмовлянь мами пішла в моделі

Майбутня зірка модельного бізнесу Ебігейл Ретчфорд в дитинстві займалася футболом, але в результаті вибрала майбутньою професією рекламування купальників і точно не прогадала!

Ебігейл Ретчфорд проміняла кар'єру у футболі на модельний бізнес / Фото: Instagram

Чарівна американка Ебігейл Ретчфорд могла стати футболісткою, але змушена була зав'язати з футболом через проблеми зі здоров'ям, її вмовила мама. Проте, дівчина не кинула спорт остаточно і в школі входила в команду чирлідерш.

Ефектні зовнішні дані і харизма дозволили Ебігейл вибудувати успішну кар'єру в модельному бізнесі. На сьогоднішній день вона є однією з найвідоміших бікіні-моделей у світі, а в Мережі її називають не інакше як "Королевою Instagram".

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