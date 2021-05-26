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"Силикон вываливается!" Ирине Морозюк досталось за откровенное фото

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
26 мая, 07:05
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Бывшая супруга экс-футболиста Динамо похвасталась своей фигурой на турецком курорте, получив как восхитительные, так и вульгарные отзывы фолловеров
Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Бывшая жена экс-капитана Динамо Николая Морозюка Ирина поделилась кадрами своего отдыха на турецком полуострове Датча, разделяющем Средиземное и Эгейское моря, представ перед фолловерами в эффектных нарядах.

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При этом Ирина сделала признание: "Ребята, у нас мистика просто сегодня произошла. Я начала верить в греческих богов". На вопрос, в мужчин или женщин, Морозюк ответила: "В данном случае, в мужчин. Ну а как они без женщин?"

Снимки, опубликованные Ириной Морозюк в Instagram, вызвали противоречивые, порой вульгарные, отзывы фолловеров.

"Ирка, все хорошеешь!", "Фигура – супер! А халатик лишний, можно и снять", – говорят одни

"У вас силикон вываливается", – пишут другие

Напомним, ранее Ирина Морозюк признавалась, что прибегала к помощи пластических хирургов, чтобы увеличить грудь.

"В старших классах, когда девочки становятся уже похожими на девушек, я отставала в этом. У меня, конечно, были комплексы. Приходилось носить одежду, скрывающую отсутствие всех выпуклостей на моем теле"

"Спустя время, когда я поняла, что это мне абсолютно не мешает быть привлекательной для парней, все, конечно, изменилось"

"Потом я познакомилась с моим будущим мужем, мы разговорились на тему увеличения груди и от него поступило предложение о пластике: "Любимая, у тебя очень красивая, маленькая грудь, но если ты хочешь больше, то я не против". И через месяц я уже была с красивым вторым размером"

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк matrix challenge Видео: Instagram
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