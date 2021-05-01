Заинтриговала! У Ирины Морозюк появился виртуальный муж

Девушка заявила, что у нее нет парня, потому что "муж против". Но позже объяснила, что имела в виду не своего мужа, а мужа из мема

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Бывшая жена экс-капитана киевского Динамо Николая Морозюка Ирина заинтриговала фолловеров сообщением, натолкнувшим на мысль о серьезных переменах в ее личной жизни.

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На вопрос одного из подписчиков в Instagram, есть ли у нее парень, Ирина ответила: "Муж против".

Фолловеры принялись гадать, вернулась ли Ирина Морозюк к Николаю, выступающему сейчас за турецкий Ризеспор и от которого у нее есть 5-летний сын, либо же девушка нашла нового возлюбленного, с которым вступила во второй для себя брак.

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Однако позже Ирина развеяла все эти домысли, сообщив, что слово "муж" употребила не буквально.

"Вообще, просто есть такой мем, но ладно", – написала Ирина

И процитировала шутку: "Девушка, у вас есть парень? – Нет. Мне муж не разрешает".

Напомним, год назад Ирина Морозюк шокировала заявлением о расставании с экс-капитаном Динамо, отметив: "Думаю, он мне изменял".

Реклама Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Добавим, что ранее Ирину Морозюк заставили удалить эротическое видео с грейпфрутом. Вот оно:

Ирина Морозюк. Пикантное видео Видео: Instagram

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