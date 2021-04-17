"Лезет под меня и вот так ложится": Ирина Морозюк показала любимую позу своего сторожа

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины и киевского Динамо Николая Морозюка Ирина показала охранника своего частного дома, в который она недавно переехала и из ванной которого уже запостила интимное фото.
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За охрану дома Ирины Морозюк отвечает американский бульдог по кличке Спринтер.
Судя по сообщениям в инстаграм-сториз Морозюк, между ней и бульдогом установились теплые отношения.
"Чтобы вы понимали, я только сажусь – и происходит вот такая история. Он лезет под меня и вот так ложится" – рассказала своим подписчикам Ирина
"Ах, мужики!" – многозначительно добавила девушка после этого
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Кстати, накануне экс-жена Николая Морозюка с бульдогом выбралась на прогулку в лес. Девушка боялась встречи с дикими кабанами или волками, но ее испугало другое – объявление на доске, прибитой к дереву. Оно гласило: "Бросил в лесу мусор – пять лет не будет хорошего секса".
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