Ирину Морозюк заставили удалить эротическое видео с грейпфрутом. Вот оно

Ирина Морозюк удалила со своей страницы в Instagram нашумевшее видео, на котором она снялась в эротической позе и без трусиков, прикрыв интимное место грейпфрутом.

"Слишком много внимания вызвало это видео за два часа. А еще мне напихали за него. Так что пришлось удалить, господа. Кто посмотрел, мои поздравления. Ну а кто не успел, тот опоздал", – написала Ирина у себя в сториз

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То самое "горячее" видео – для тех, кто "опоздал"

Ирина Морозюк. Пикантное видео Видео: Instagram

"Согласитесь, что холод осточертел. Как-то все слишком затянулось в этом году. Я как человек, который родился летом... устала мерзнуть! Хочу море, солнце, песок и секс на пляже. Безумно соскучилась по легкой одежде", – напомним, именно так накануне подписала Ирина Морозюк скандальное видео, которое впоследствии убрала со своей страницы

/ Фото: Instagram

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Отметим, что экс-жена бывшего капитана Динамо Николая Морозюк не первая знаменитость из мира украинского спорта, получившая жалобы за свою откровенность в соцсетях.

Ранее украинская звезда боев в клетке Марина Мороз убрала фото, из-за которого ее назвали проституткой. "Хейтеры подали жалобу. На фото в купальнике, представляете?", – посетовала Марина.

Тем не менее позже красотка из UFC вернула этот снимок на свою страницу, убедив администраторов соцсети, что, дескать, ничего постыдного в том фото нет.

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

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