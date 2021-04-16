Интимное фото Ирины Морозюк из ванной ее нового дома

Самая откровенная девушка из мира украинского футбола осваивается на новом месте и продолжает делиться со своими фолловерами пикантными фотографиями

У бывшей жены экс-капитана Динамо Николая Морозюка Ирины время перемен. Она осваивает профессию тату-мастера и уже сделала тату на интимном месте своей знойной подружке – бывшей супруге футболиста Виталия Мандзюка Анне Дриге.

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Но это еще не все.

"Я переехала в частный дом", – рассказала в своих инстаграм-историях Ирина Морозюк, первым делом сделавшая там химчистку

"Я максимально люблю чистоту и стерильность. Я люблю, когда мое голое тело соприкасается только с чистыми тканями", – поделилась пикантными подробностями Ирина

Видео из нового дома Ирины Морозюк

Видео из дома Ирины Морозюк Видео: Instagram

Ирина Морозюк не была бы сама собой, если бы первым делом не поделилась откровенным фото из своего нового жилья. У себя в ванной девушка сделала селфи в соблазнительном шелковом халатике с открытой грудью.

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Отметим, что накануне экс-жена Николая Морозюка выбралась на прогулку в лес со своим американским бульдогом. Девушка боялась встречи с дикими кабанами или волками, но ее испугало другое – объявление на доске, прибитой к дереву. Оно гласило: "Бросил в лесу мусор – пять лет не будет хорошего секса".

Ирина Морозюк в лесу Видео: Instagram

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Добавим, что ранее Ирину Морозюк заставили удалить эротическое видео с грейпфрутом. Вот оно:

Ирина Морозюк. Пикантное видео Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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