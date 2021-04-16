Інтимне фото Ірини Морозюк з ванної її нового дому

У колишньої дружини екскапітана Динамо Миколи Морозюка Ірини час змін. Вона освоює професію тату-майстра і вже зробила тату на інтимному місці своїй спекотній подружці – колишній дружині футболіста Віталія Мандзюка Анні Дризі.
Але це ще не все.
"Я переїхала в приватний будинок", – розповіла в своїх інстаграм-історіях Ірина Морозюк, передовсім зробивши там хімчистку
"Я максимально люблю чистоту і стерильність. Я люблю, коли моє голе тіло торкається тільки до чистих тканин", – поділилася пікантними подробицями Ірина
Відео з нового будинку Ірини Морозюк
Ірина Морозюк не була б сама собою, якби не поділилася відвертим фото зі свого нового житла. У себе в ванній дівчина зробила селфі в спокусливому шовковому халатику з відкритими грудьми.
Відзначимо, що напередодні ексдружина Миколи Морозюка вибралася на прогулянку в ліс зі своїм американським бульдогом. Дівчина боялася зустрічі з дикими кабанами або вовками, але її злякало інше – оголошення на дошці, прибитій до дерева: "Кинув в лісі сміття – п'ять років не буде хорошого сексу".
Ірина Морозюк / Фото: Instagram
Додамо, що раніше Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно:
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