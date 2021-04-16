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Інтимне фото Ірини Морозюк з ванної її нового дому

16 квітня, 12:00

Олег Люлька , Андрій Трофімов

Найвідвертіша дівчина зі світу українського футболу освоюється на новому місці і продовжує ділитися зі своїми фоловерами пікантними фотографіями

У колишньої дружини екскапітана Динамо Миколи Морозюка Ірини час змін. Вона освоює професію тату-майстра і вже зробила тату на інтимному місці своїй спекотній подружці – колишній дружині футболіста Віталія Мандзюка Анні Дризі.

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Але це ще не все.

"Я переїхала в приватний будинок", – розповіла в своїх інстаграм-історіях Ірина Морозюк, передовсім зробивши там хімчистку

"Я максимально люблю чистоту і стерильність. Я люблю, коли моє голе тіло торкається тільки до чистих тканин", – поділилася пікантними подробицями Ірина

Відео з нового будинку Ірини Морозюк

Відео з будинку Ірини Морозюк Відео: Instagram

Ірина Морозюк не була б сама собою, якби не поділилася відвертим фото зі свого нового житла. У себе в ванній дівчина зробила селфі в спокусливому шовковому халатику з відкритими грудьми.

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Відзначимо, що напередодні ексдружина Миколи Морозюка вибралася на прогулянку в ліс зі своїм американським бульдогом. Дівчина боялася зустрічі з дикими кабанами або вовками, але її злякало інше – оголошення на дошці, прибитій до дерева: "Кинув в лісі сміття – п'ять років не буде хорошого сексу".

Ірина Морозюк у лісі Відео: Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Додамо, що раніше Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно:

Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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WAGs Ірина Морозюк

Джерело: Сегодня|Спорт

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