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За что? Ирину Морозюк пригрозили оставить без секса на пять лет (видео)

15 апреля, 11:28

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

С необычной угрозой самая скандальная девушка украинского футбола столкнулась во время прогулки по лесу – что так взволновало бывшую супругу экс-динамовца

Во время прогулки по лесу с американским бульдогом Ирина Морозюк столкнулась с необычной угрозой. Бывшая жена экс-капитана Динамо Николая Морозюка боялась встречи с дикими кабанами или волками, но ее испугало другое – объявление на доске, прибитой к дереву.

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Объявление-предупреждение гласило следующее: "Бросил в лесу мусор – пять лет не будет хорошего секса".

"О, не-не-не, ребята. Я на такое не поведусь", – отреагировала Ирина Морозюк

"Скажи, пацан? – обратилась при этом девушка к бульдогу. – Нам вот этой кармы не надо"

"Так что какашки держи в себе", – приказала Ирина собаке на видео, которое опубликовала у себя в инстаграм-сториз

Ирина Морозюк в лесу Видео: Instagram

/ Фото: Instagram

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Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Ирина Морозюк
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Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк

Анна Мандзюк и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

Николай и Ирина Морозюк

Николай и Ирина Морозюк / Фото: Instagram

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Напомним, ранее Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+. "Делайте это упражнение три раза в день и вы навсегда забудете про боль в спине", – отметила девушка в описании снимка.

Также мы рассказывали, что Ирину Морозюк заставили удалить эротическое видео с грейпфрутом. Вот оно:

Ирина Морозюк. Пикантное видео Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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секс WAGs Ирина Морозюк

Источник: Сегодня|Спорт

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