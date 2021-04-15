Русский
$ 27,98
33,48
  1. Спорт
  2. Новини футболу

За що? Ірину Морозюк пригрозили залишити без сексу на п'ять років (відео)

15 квітня, 11:28

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

З незвичайною погрозою найскандальніша дівчина українського футболу зіткнулася під час прогулянки в лісі – що так схвилювало колишню дружину ексдинамівця

Під час прогулянки в лісі з американським бульдогом Ірина Морозюк зіткнулася з незвичною погрозою. Колишня дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка боялася зустрічі з дикими кабанами або вовками, але її злякало інше – оголошення на дошці, прибитій до дерева.

Реклама

Читайте також: Ірина Морозюк зробила своїй спекотній подружці тату на інтимному місці

В оголошенні-попередженні стверджувалося: "Кинув і лісі сміття – п'ять років не буде хорошого сексу".

"О, ні-ні-ні. Я на таке не погоджуся", – відреагувала Ірина Морозюк

"Скажи, хлопце? – звернулася при цьому дівчина до бульдога. – Нам ось цієї карми не треба"

"Тож какашки тримай у собі", – наказала Ірина собаці на відео, яке опублікувала у себе в інстаграм-сторіз

Ірина Морозюк у лісі Відео: Instagram

/ Фото: Instagram

Реклама

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк
Реклама

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Микола і Ірина Морозюк

Микола і Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Реклама

Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+. "Виконуйте цю вправу тричі на день і ви назавжди забудете про біль у спині", – зазначила дівчина в описанні знімку.

Також ми розповідали, що Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно:

Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

секс WAGs Ірина Морозюк

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світі
Класико Реал – Барселона. Де і коли дивитися найочікуваніший матч в світіФутбол
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардир
14 років тому Кріштіану Роналду забив дебютний гол у Лізі чемпіонів. Сьогодні він найкращий бомбардирЛіга чемпіонів 2020/21
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Прогноз Олександра Шовковського на матч
Прогноз Олександра Шовковського на матч "Реал" – "Барселона"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти