За що? Ірину Морозюк пригрозили залишити без сексу на п'ять років (відео)

З незвичайною погрозою найскандальніша дівчина українського футболу зіткнулася під час прогулянки в лісі – що так схвилювало колишню дружину ексдинамівця

Під час прогулянки в лісі з американським бульдогом Ірина Морозюк зіткнулася з незвичною погрозою. Колишня дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка боялася зустрічі з дикими кабанами або вовками, але її злякало інше – оголошення на дошці, прибитій до дерева.

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В оголошенні-попередженні стверджувалося: "Кинув і лісі сміття – п'ять років не буде хорошого сексу".

"О, ні-ні-ні. Я на таке не погоджуся", – відреагувала Ірина Морозюк

"Скажи, хлопце? – звернулася при цьому дівчина до бульдога. – Нам ось цієї карми не треба"

"Тож какашки тримай у собі", – наказала Ірина собаці на відео, яке опублікувала у себе в інстаграм-сторіз

Ірина Морозюк у лісі Відео: Instagram

/ Фото: Instagram

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Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Реклама Ірина Морозюк / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Микола і Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+. "Виконуйте цю вправу тричі на день і ви назавжди забудете про біль у спині", – зазначила дівчина в описанні знімку.

Також ми розповідали, що Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно:

Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

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