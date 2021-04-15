За що? Ірину Морозюк пригрозили залишити без сексу на п'ять років (відео)

Під час прогулянки в лісі з американським бульдогом Ірина Морозюк зіткнулася з незвичною погрозою. Колишня дружина екскапітана Динамо Миколи Морозюка боялася зустрічі з дикими кабанами або вовками, але її злякало інше – оголошення на дошці, прибитій до дерева.
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В оголошенні-попередженні стверджувалося: "Кинув і лісі сміття – п'ять років не буде хорошого сексу".
"О, ні-ні-ні. Я на таке не погоджуся", – відреагувала Ірина Морозюк
"Скажи, хлопце? – звернулася при цьому дівчина до бульдога. – Нам ось цієї карми не треба"
"Тож какашки тримай у собі", – наказала Ірина собаці на відео, яке опублікувала у себе в інстаграм-сторіз
/ Фото: Instagram
Ірина Морозюк / Фото: Instagram
Ірина Морозюк / Фото: Instagram
Ірина Морозюк / Фото: Instagram
/ Фото: Instagram
Микола і Ірина Морозюк / Фото: Instagram
Нагадаємо, раніше Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+. "Виконуйте цю вправу тричі на день і ви назавжди забудете про біль у спині", – зазначила дівчина в описанні знімку.
Також ми розповідали, що Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно:
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