Українська
$ 27,83
32,7
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости футбола

Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+

3 апреля, 09:02

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Девушка рекомендовала упражнение против боли в спине

Ирина Морозюк, бывшая жена футболиста киевского Динамо Николая Морозюка, показала в соцсетях свою любимую позу в сексе. Кстати, недавно Морозюк дала совет своему пятилетнему сыну: "Главное – не залететь в 16".

На вопрос в Instagram: "Твоя любимая поза в постели?", девушка выложила очень откровенную фотографию, закрыв интимные места эмодзи в виде сердечек.

"Делайте это упражнение три раза в день и вы навсегда забудете про боль в спине", – пошутила Морозюка в описании фото.

Читайте также:

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске ютуб-шоу объяснил: что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
WAGs Ирина Морозюк
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к Зинченко
Худшая команда чемпионата Украины продала своего таланта в компанию к ЗинченкоФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – Португалия
Прогноз Александра Шовковского на матч Сербия – ПортугалияФутбол
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мира
Украина – Финляндия: онлайн-трансляция отборочного матча чемпионата мираФутбол
Результаты и видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022 в субботу: гол динамовца и сенсационная Мальта
Результаты и видеообзоры матчей отбора ЧМ-2022 в субботу: гол динамовца и сенсационная МальтаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять