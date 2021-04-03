Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+

Ирина Морозюк, бывшая жена футболиста киевского Динамо Николая Морозюка, показала в соцсетях свою любимую позу в сексе. Кстати, недавно Морозюк дала совет своему пятилетнему сыну: "Главное – не залететь в 16".
На вопрос в Instagram: "Твоя любимая поза в постели?", девушка выложила очень откровенную фотографию, закрыв интимные места эмодзи в виде сердечек.
"Делайте это упражнение три раза в день и вы навсегда забудете про боль в спине", – пошутила Морозюка в описании фото.
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