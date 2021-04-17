"Лізе під мене і ось так лягає": Ірина Морозюк показала улюблену позу свого сторожа

Колишня дружина ексфутболіста збірної України і київського Динамо Миколи Морозюка Ірина показала охоронця свого приватного будинку, в який вона нещодавно перебралася і з ванної якого вже запостила інтимне фото.
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За охорону дому Ірини Морозюк відповідає американський бульдог з кличкою Спринтер.
Судячи з повідомлень в інстаграм-сторіз Морозюк, між нею і бульдогом зав'язалися теплі стосунки.
"Щоб ви розуміли, я тільки сідаю – і відбувається ось така історія. Він лізе під мене і ось так лягає" – розповіла своїм підписникам Ірина
"Ах, мужики!" – багатозначно додала дівчина після цього
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До речі, напередодні ексдружина Миколи Морозюка з бульдогом вибралася на прогулянку до лісу. Дівчина боялася зустрічі з дикими кабанами або вовками, але її злякало інше – оголошення на дошці, прибитій до дерева: "Кинув у лісі сміття – п'ять років не буде хорошого сексу".
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