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"Лізе під мене і ось так лягає": Ірина Морозюк показала улюблену позу свого сторожа

17 квітня, 16:50

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Новий дім ексдружини відомого футболіста охороняє американський бульдог з кличкою Спринтер – він вже встиг прив'язатися до своєї знаменитої господині

Колишня дружина ексфутболіста збірної України і київського Динамо Миколи Морозюка Ірина показала охоронця свого приватного будинку, в який вона нещодавно перебралася і з ванної якого вже запостила інтимне фото.

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За охорону дому Ірини Морозюк відповідає американський бульдог з кличкою Спринтер.

Судячи з повідомлень в інстаграм-сторіз Морозюк, між нею і бульдогом зав'язалися теплі стосунки.

"Щоб ви розуміли, я тільки сідаю – і відбувається ось така історія. Він лізе під мене і ось так лягає" – розповіла своїм підписникам Ірина

"Ах, мужики!" – багатозначно додала дівчина після цього

Ірина Морозюк і її собака Відео: Instagram
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До речі, напередодні ексдружина Миколи Морозюка з бульдогом вибралася на прогулянку до лісу. Дівчина боялася зустрічі з дикими кабанами або вовками, але її злякало інше – оголошення на дошці, прибитій до дерева: "Кинув у лісі сміття – п'ять років не буде хорошого сексу".

Ірина Морозюк у лісі Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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бульдог WAGs Ірина Морозюк

Джерело: Сегодня|Спорт

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