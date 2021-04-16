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Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України

Субота, 17 квітня
Олена Павлова Олена Павлова

Шахтар

19:30

Динамо

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У суботу, 17 квітня, відбудеться центральний матч не лише 22-го туру, а й усього чемпіонату України. На "Олімпійському" в Києві донецький Шахтар, який йде другим у турнірній таблиці, прийме столичне Динамо. Поєдинок пройде без глядачів. Матч розпочнеться о 19:30, а наш сайт проведе мультимедійну трансляцію з усіма найцікавішими подробицями.

Онлайн Шахтар – Динамо тут

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Розклад перед поєдинком

За п'ять турів до закінчення нинішнього сезону УПЛ Динамо випереджає Шахтар на сім очок, тому перемога київського клубу практично поставить крапку в боротьбі за чемпіонство. Тоді як виграш донеччан скоротить різницю до чотирьох балів і подовжить життя інтризі.

Після зимової перерви Динамо часто-густо проводить слабо перші тайми і вириває перемогу вже на фініші поєдинків. Але у 2021 році кияни лише раз втратили очки в грі з Десною, тоді як Шахтар оступався в матчах з Колосом, Зорею і Львовом. До того ж "гірники" сенсаційно вилетіли у 1/4 фіналу Кубка України у протистоянні з Агробізнесом із Першої ліги. Тому чемпіонство в УПЛ – їхній останній шанс на трофей.

Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забиті 45
Пропущені 14
Різниця 31
Результати останніх матчів: В В В В В
2
ШахтарШахтарШах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забиті 44
Пропущені 15
Різниця 29
Результати останніх матчів: В В П В В
3
ЗоряЗоряЗор
20
11
5
4
35
14
21
38
Забиті 35
Пропущені 14
Різниця 21
Результати останніх матчів: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забиті 33
Пропущені 21
Різниця 12
Результати останніх матчів: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забиті 29
Пропущені 18
Різниця 11
Результати останніх матчів: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забиті 28
Пропущені 20
Різниця 8
Результати останніх матчів: В Н В В Н
7
ОлександріяОлександріяОле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забиті 29
Пропущені 31
Різниця -2
Результати останніх матчів: П П П П В
8
Дніпро-1Дніпро-1Дні
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забиті 30
Пропущені 33
Різниця -3
Результати останніх матчів: П В В В Н
9
МаріупольМаріупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забиті 21
Пропущені 34
Різниця -13
Результати останніх матчів: П В Н П П
10
ІнгулецьІнгулецьІнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забиті 20
Пропущені 30
Різниця -10
Результати останніх матчів: П П В В Н
11
ЛьвівЛьвівЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забиті 19
Пропущені 47
Різниця -28
Результати останніх матчів: В П П В П
12
ОлімпікОлімпікОлі
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забиті 23
Пропущені 37
Різниця -14
Результати останніх матчів: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забиті 17
Пропущені 36
Різниця -19
Результати останніх матчів: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забиті 12
Пропущені 35
Різниця -23
Результати останніх матчів: П Н Н П П

Кадрові нюанси

У Шахтаря до кінця сезону вибули Ісмаїлі і Коноплянка, а також залишає команду Тайсон, який не зіграє в "класіко". Динамо через перебір жовтих карток втратило капітана команди Сергія Сидорчука. Все ще поза грою залишаються Вербич, Бурда і Дуелунд, зате встигли відновитися Циганков і Забарний, які готуються до матчу з донеччанами.

Статистика особистих зустрічей

Після поразки в Суперкубку (1:3) в першому колі української Прем'єр-ліги Шахтар розгромив підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0. За історію незалежності зіграли 97 матчів – 38 перемог у "гірників" при 34-х у Динамо. Ще 25 ігор завершилися внічию. А якщо брати і радянські часи, то налічується 190 поєдинків.

Порівняння вартості команд

Сумарна вартість команд, які зустрічаються на НСК "Олімпійський", оцінюється у 274 млн євро. Кадрову обойму Шахтаря аналітики порталу Transfermarkt оцінюють у 158 млн євро, а Динамо – майже у 116 млн євро.

Що говорили перед матчем

"Буде звичайна гра між Динамо і Шахтарем. На цей матч налаштовувати не треба. У всі часи, хто б не тренував команди, це принциповий матч між двома найсильнішими українськими клубами. Тому він буде принциповим як для Шахтаря, так і для нас", – цитує президента Динамо Ігоря Суркіса Футбол 1/2/3.

"Це найважливіший матч для Шахтаря, а так – все ігри важливі. Це історично найголовніша битва чемпіонату. Шахтар буде показувати свою гру – контроль м'яча, намагатися пресингувати. Як буде діяти Динамо, я не знаю, подивимося. Шахтар буде налаштовуватися тільки на перемогу. Наша команда звикла перемагати, і будь-який інший результат буде сприйматися, як щось неординарне", – сказав воротар Шахтаря Анатолій Трубін ютуб-каналу клубу.

Що прогнозують букмекери

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом Шахтар. На перемогу донецької команди можна поставити з коефіцієнтом 2.05, на виграш Динамо 3.50, а на нічию – 3.40. Серед найбільш вірогідних результатів нічия 1:1 – 6.00, а також мінімальна перемога Шахтаря 1:0 – 6.50.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Де дивитися матч

Ключовий поєдинок чемпіонату, починаючи з 19:30, у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Також онлайн-трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як Шахтар і Динамо грали в матчі за Суперкубок

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