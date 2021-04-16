Шахтар – Динамо: онлайн вирішального матчу чемпіонату України

У суботу, 17 квітня, відбудеться центральний матч не лише 22-го туру, а й усього чемпіонату України. На "Олімпійському" в Києві донецький Шахтар, який йде другим у турнірній таблиці, прийме столичне Динамо. Поєдинок пройде без глядачів. Матч розпочнеться о 19:30, а наш сайт проведе мультимедійну трансляцію з усіма найцікавішими подробицями.

Онлайн Шахтар – Динамо тут

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Розклад перед поєдинком

За п'ять турів до закінчення нинішнього сезону УПЛ Динамо випереджає Шахтар на сім очок, тому перемога київського клубу практично поставить крапку в боротьбі за чемпіонство. Тоді як виграш донеччан скоротить різницю до чотирьох балів і подовжить життя інтризі.

Після зимової перерви Динамо часто-густо проводить слабо перші тайми і вириває перемогу вже на фініші поєдинків. Але у 2021 році кияни лише раз втратили очки в грі з Десною, тоді як Шахтар оступався в матчах з Колосом, Зорею і Львовом. До того ж "гірники" сенсаційно вилетіли у 1/4 фіналу Кубка України у протистоянні з Агробізнесом із Першої ліги. Тому чемпіонство в УПЛ – їхній останній шанс на трофей.

Кадрові нюанси

У Шахтаря до кінця сезону вибули Ісмаїлі і Коноплянка, а також залишає команду Тайсон, який не зіграє в "класіко". Динамо через перебір жовтих карток втратило капітана команди Сергія Сидорчука. Все ще поза грою залишаються Вербич, Бурда і Дуелунд, зате встигли відновитися Циганков і Забарний, які готуються до матчу з донеччанами.

Статистика особистих зустрічей

Після поразки в Суперкубку (1:3) в першому колі української Прем'єр-ліги Шахтар розгромив підопічних Мірчі Луческу з рахунком 3:0. За історію незалежності зіграли 97 матчів – 38 перемог у "гірників" при 34-х у Динамо. Ще 25 ігор завершилися внічию. А якщо брати і радянські часи, то налічується 190 поєдинків.

Порівняння вартості команд

Сумарна вартість команд, які зустрічаються на НСК "Олімпійський", оцінюється у 274 млн євро. Кадрову обойму Шахтаря аналітики порталу Transfermarkt оцінюють у 158 млн євро, а Динамо – майже у 116 млн євро.

Що говорили перед матчем

"Буде звичайна гра між Динамо і Шахтарем. На цей матч налаштовувати не треба. У всі часи, хто б не тренував команди, це принциповий матч між двома найсильнішими українськими клубами. Тому він буде принциповим як для Шахтаря, так і для нас", – цитує президента Динамо Ігоря Суркіса Футбол 1/2/3.

"Це найважливіший матч для Шахтаря, а так – все ігри важливі. Це історично найголовніша битва чемпіонату. Шахтар буде показувати свою гру – контроль м'яча, намагатися пресингувати. Як буде діяти Динамо, я не знаю, подивимося. Шахтар буде налаштовуватися тільки на перемогу. Наша команда звикла перемагати, і будь-який інший результат буде сприйматися, як щось неординарне", – сказав воротар Шахтаря Анатолій Трубін ютуб-каналу клубу.

Що прогнозують букмекери

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом Шахтар. На перемогу донецької команди можна поставити з коефіцієнтом 2.05, на виграш Динамо 3.50, а на нічию – 3.40. Серед найбільш вірогідних результатів нічия 1:1 – 6.00, а також мінімальна перемога Шахтаря 1:0 – 6.50.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Де дивитися матч

Ключовий поєдинок чемпіонату, починаючи з 19:30, у прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Також онлайн-трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як Шахтар і Динамо грали в матчі за Суперкубок

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