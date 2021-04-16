Українська
$ 27,96
33,46

Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины

Суббота, 17 апреля
Елена Павлова Елена Павлова

Шахтер

19:30

Динамо

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

В субботу, 17 апреля, состоится центральный матч не только 22-го тура, но и всего чемпионата Украины. На "Олимпийском" в Киеве донецкий Шахтер, который идет вторым в турнирной таблице, примет столичное Динамо. Поединок пройдет без зрителей. Матч начнется в 19:30, а наш сайт проведет мультимедийную трансляцию со всеми самыми интересными подробностями.

Шахтер – Динамо

Реклама

Расклад перед поединком

За пять туров до окончания нынешнего сезона УПЛ Динамо опережает Шахтер на семь очков, поэтому победа киевского клуба практически поставит точку в борьбе за чемпионство. Тогда как выигрыш дончан сократит разницу до четырех баллов и продлит жизнь интриге.

После зимнего перерыва Динамо частенько проводит слабо первые таймы и вырывает победы уже на финише поединков. Но в 2021 году киевляне лишь раз потеряли очки в игре с Десной, тогда как Шахтер оступался в матчах с Колосом, Зарей и Львовом. К тому же "горняки" сенсационно вылетели в 1/4 финала Кубка Украины в противостоянии с Агробизнесом из Первой лиги. Так что чемпионство в УПЛ – их последний шанс на трофей.

Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
21
16
4
1
45
14
31
52
Забитые 45
Пропущеные 14
Разница 31
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
21
13
6
2
44
15
29
45
Забитые 44
Пропущеные 15
Разница 29
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ЗаряЗаряЗар
20
11
5
4
35
14
21
38
Забитые 35
Пропущеные 14
Разница 21
Результаты последних матчей: В В П П В
4
ДеснаДеснаДес
21
10
6
5
33
21
12
36
Забитые 33
Пропущеные 21
Разница 12
Результаты последних матчей: В В П П В
5
ВорсклаВорсклаВор
21
9
7
5
29
18
11
34
Забитые 29
Пропущеные 18
Разница 11
Результаты последних матчей: В П В П В
6
КолосКолосКол
21
8
9
4
28
20
8
33
Забитые 28
Пропущеные 20
Разница 8
Результаты последних матчей: В Н В В Н
7
АлександрияАлександрияАле
22
7
5
10
29
31
-2
26
Забитые 29
Пропущеные 31
Разница -2
Результаты последних матчей: П П П П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
21
7
4
10
30
33
-3
25
Забитые 30
Пропущеные 33
Разница -3
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
МариупольМариупольМар
21
5
6
10
21
34
-13
21
Забитые 21
Пропущеные 34
Разница -13
Результаты последних матчей: П В Н П П
10
ИнгулецИнгулецИнг
21
3
10
8
20
30
-10
19
Забитые 20
Пропущеные 30
Разница -10
Результаты последних матчей: П П В В Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
20
5
3
12
19
47
-28
18
Забитые 19
Пропущеные 47
Разница -28
Результаты последних матчей: В П П В П
12
ОлимпикОлимпикОли
20
5
2
13
23
37
-14
17
Забитые 23
Пропущеные 37
Разница -14
Результаты последних матчей: П П П П П
13
РухРухРух
20
3
7
10
17
36
-19
16
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П В
14
МинайМинайМин
20
3
6
11
12
35
-23
15
Забитые 12
Пропущеные 35
Разница -23
Результаты последних матчей: П Н Н П П

Кадровые нюансы

У Шахтера до конца сезона выбыли Исмаили и Коноплянка, а также покидает команду Тайсон, который не сыграет в "классико". Динамо из-за перебора желтых карточек потеряло капитана команды Сергея Сидорчука. Все еще вне игры остаются Вербич, Бурда и Дуэлунд, зато успели восстановиться Цыганков и Забарный, которые готовятся к матчу с дончанами.

Статистика личных встреч

После поражения в Суперкубке (1:3) в первом круге украинской Премьер-лиги Шахтер разгромил подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0. За историю независимости сыграли 97 матчей – 38 побед у "горняков" при 34-х у Динамо. Еще 25 игр завершились вничью. А если брать и советские времена, то насчитывается 190 поединков.

Сравнение стоимости команд

Суммарная стоимость команд, которые встречаются сегодня на НСК "Олимпийский", оценивается в 274 млн евро. Кадровую обойму Шахтера аналитики портала Transfermarkt оценивают в 158 млн евро, а Динамо – почти в 116 млн евро.

Что говорили перед матчем

"Будет обыкновенная игра между Динамо и Шахтером. На этот матч настраивать не надо. Во все времена, кто бы не тренировал команды, это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими клубами. Поэтому он будет принципиальным как для Шахтера, так и для нас", – цитирует президента Динамо Игоря Суркиса Футбол 1/2/3.

"Это самый принципиальный матч для Шахтера, а так – все игры важны. Это исторически самая главная битва чемпионата. Шахтер будет показывать свою игру – контроль мяча, стараться прессинговать. Как будет действовать Динамо, я не знаю, посмотрим. Шахтер будет настраиваться только на победу. Наша команда привыкла побеждать, и любой другой результат будет восприниматься, как что-то неординарное", – сказал вратарь Шахтера Анатолий Трубин ютуб-канал клуба.

Что прогнозируют букмекеры

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Шахтер. На победу донецкой команды можно поставить с коэффициентом 2.05, на выигрыш Динамо 3.50, а на ничью – 3.40. Среди самых вероятных исходов ничья 1:1 – 6.00, а также минимальная победа Шахтера 1:0 – 6.50.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Где смотреть матч

Ключевой поединок чемпионата, начиная с 19:30, в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также онлайн-трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Шахтер и Динамо играли в матче за Суперкубок

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

онлайн трансляция чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Игорь Суркис УПЛ Анатолий Трубин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об измене
Вот это запела! Жена лидера Динамо высказалась об изменеФутбол
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)
Лидер Шахтера подарил своей девушке прогулку на вертолете (фото)Футбол
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждают
Все результаты 21-го тура чемпионата Украины: Динамо, Шахтер и Заря побеждаютЧУ по футболу
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхват
Бывший тренер Шахтера в Европе идет нарасхватФутбол
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратом
Футбольный клуб Карпаты начал вакцинацию от COVID-19 индийским препаратомЧУ по футболу
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата Украины
Шахтер покидает лучший футболист чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять