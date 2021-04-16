Шахтер – Динамо: онлайн решающего матча чемпионата Украины

В субботу, 17 апреля, состоится центральный матч не только 22-го тура, но и всего чемпионата Украины. На "Олимпийском" в Киеве донецкий Шахтер, который идет вторым в турнирной таблице, примет столичное Динамо. Поединок пройдет без зрителей. Матч начнется в 19:30, а наш сайт проведет мультимедийную трансляцию со всеми самыми интересными подробностями.

Шахтер – Динамо

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Расклад перед поединком

За пять туров до окончания нынешнего сезона УПЛ Динамо опережает Шахтер на семь очков, поэтому победа киевского клуба практически поставит точку в борьбе за чемпионство. Тогда как выигрыш дончан сократит разницу до четырех баллов и продлит жизнь интриге.

После зимнего перерыва Динамо частенько проводит слабо первые таймы и вырывает победы уже на финише поединков. Но в 2021 году киевляне лишь раз потеряли очки в игре с Десной, тогда как Шахтер оступался в матчах с Колосом, Зарей и Львовом. К тому же "горняки" сенсационно вылетели в 1/4 финала Кубка Украины в противостоянии с Агробизнесом из Первой лиги. Так что чемпионство в УПЛ – их последний шанс на трофей.

Кадровые нюансы

У Шахтера до конца сезона выбыли Исмаили и Коноплянка, а также покидает команду Тайсон, который не сыграет в "классико". Динамо из-за перебора желтых карточек потеряло капитана команды Сергея Сидорчука. Все еще вне игры остаются Вербич, Бурда и Дуэлунд, зато успели восстановиться Цыганков и Забарный, которые готовятся к матчу с дончанами.

Статистика личных встреч

После поражения в Суперкубке (1:3) в первом круге украинской Премьер-лиги Шахтер разгромил подопечных Мирчи Луческу со счетом 3:0. За историю независимости сыграли 97 матчей – 38 побед у "горняков" при 34-х у Динамо. Еще 25 игр завершились вничью. А если брать и советские времена, то насчитывается 190 поединков.

Сравнение стоимости команд

Суммарная стоимость команд, которые встречаются сегодня на НСК "Олимпийский", оценивается в 274 млн евро. Кадровую обойму Шахтера аналитики портала Transfermarkt оценивают в 158 млн евро, а Динамо – почти в 116 млн евро.

Что говорили перед матчем

"Будет обыкновенная игра между Динамо и Шахтером. На этот матч настраивать не надо. Во все времена, кто бы не тренировал команды, это принципиальнейший матч между двумя сильнейшими украинскими клубами. Поэтому он будет принципиальным как для Шахтера, так и для нас", – цитирует президента Динамо Игоря Суркиса Футбол 1/2/3.

"Это самый принципиальный матч для Шахтера, а так – все игры важны. Это исторически самая главная битва чемпионата. Шахтер будет показывать свою игру – контроль мяча, стараться прессинговать. Как будет действовать Динамо, я не знаю, посмотрим. Шахтер будет настраиваться только на победу. Наша команда привыкла побеждать, и любой другой результат будет восприниматься, как что-то неординарное", – сказал вратарь Шахтера Анатолий Трубин ютуб-канал клуба.

Что прогнозируют букмекеры

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом Шахтер. На победу донецкой команды можно поставить с коэффициентом 2.05, на выигрыш Динамо 3.50, а на ничью – 3.40. Среди самых вероятных исходов ничья 1:1 – 6.00, а также минимальная победа Шахтера 1:0 – 6.50.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Где смотреть матч

Ключевой поединок чемпионата, начиная с 19:30, в прямом эфире покажет канал "Футбол 1". Также онлайн-трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как Шахтер и Динамо играли в матче за Суперкубок

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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