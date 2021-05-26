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Девушка динамовца Родригеса отплясывает в бикини с другим мужчиной: видео из Турции

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
26 мая, 11:18
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Украинская теннисистка Ольга Янчук зажигает на пляжах Турции, пока ее возлюбленный Жерсон готовится в составе сборной Люксембурга к матчу с Норвегией
Украинская теннисистка Ольга Янчук
Украинская теннисистка Ольга Янчук / Фото: Instagram

Возлюбленная люксембургского вингера киевского Динамо Жерсона Родригеса Ольга Янчук продолжает наслаждаться отдыхом в Кемере. Ранее 26-летняя украинская теннисистка похвасталась своими формами в ярко-салатовом купальнике.

А теперь в соцсетях появилось видео, как Ольга Янчук зажигательно танцует в черном бикини. Рядом с ней – не Жерсон Родригес, а другой парень – флорист Евгений Князев, который, собственно, и выложил эти кадры у себя в инстаграм-сториз.

Ольга Янчук отдыхает в Турции Видео: Instagram

Та же пара зажигает в Турции – но уже в помещении.

Ольга Янчук отдыхает в Турции Видео: Instagram

При этом возлюбленный Ольги Янчук Жерсон Родригес в данный момент находится в расположении сборной Люксембурга, которая готовится к товарищеским матчам с Норвегией (2 июня) и Шотландией (6-го).

Отметим, что не так давно Ольга Янчук поздравила Жерсона Родригеса с выигрышем "золота" чемпионата Украины горячим поцелуем.

В тренде

Напомним, в ноябре прошлого года Ольга Янчук родила Жерсону Родригесу сына, которого назвали Жерсон Джуниор.

Добавим, что у футболиста Динамо есть также сын от предыдущих отношений.

Смотрите, как Родригес забивает за Динамо

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