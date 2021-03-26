Російський арбітр встав на коліно на підтримку боротьби проти расизму. У Росії – істерика

Російський арбітр Кирило Левніков встав на коліно перед відбірковим матчем ЧС-2022 між Англією і Сан-Марино (5:0) в підтримку акції проти расизму Black Lives Matter. Але така поведінка футбольного судді не припала до душі на його батьківщині.

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В першу чергу, критикувати рішення рефері взялися депутати Держдуми. Вони змішали всесвітню акцію проти расизму з підтримкою ЛГБТ і політикою, а в своїх коментарях якраз виражалися зовсім не політкоректно.

"У мене до нього питання. Те, що він там на колінах повзає направо і наліво, це незрозуміло. Якщо він суддя Російської Федерації, то, звичайно, він повинен вести себе більш гідно, а не брати участь в дешевих перфомансах в підтримку ЛГБТ і чорношкірих обіженок. Сьогодні він перед ними повзає, завтра він ще перед кимось повзає. Тоді не треба називати себе російським суддею, нехай буде суддею з Румунії, вони там тільки на колінах повзають. Він пішов на поводу у англійців, показавши свою слабкість, показавши свою упередженість. Суддя не повинен бути упередженим, він повинен показувати свою позицію, свою аполітичність, а тут виходить, що він виступив, як політичний активіст. Це досить дивно", – заявив Віталій Мілонов.

Трохи м'якше, але в такому ж ключі висловився інший його колега.

"Спорт не має ніякого відношення до проблем глобального характеру, в тому числі і расизму. Але при цьому расизм безпосередньо на матчах ми повинні жорстко присікати. А справами поза стадіоном повинні займатися керівники своїх країн. Ми збираємося для того, щоб дивитися футбольний матч, а не щоб обговорювати різні околоспортивні рухи. Повна маячня. Не потрібно змішувати це зі спортом"- вважає Дмитро Свищев.

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Нагадаємо, що недавно в Англії футболіст вперше не встав перед матчем на коліно: хто посмів. Африканець з "Кристал Пелас" Вільфрід Заа вважає цей ритуал в рамках Black Lives Matter принизливим.

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