"Not bad" від Зеленського! Президент привітав Україну з "крутим результатом" у Франції

Команда Андрія Шевченка вистояла в Парижі, незважаючи на солідні кадрові втрати

Президент України Володимир Зеленський привітав футбольну збірну після нічиєї з Францією (1:1) у стартовому матчі відбору ЧС-2022. У Парижі команда Андрія Шевченка пропустила першою від Грізманн, але зуміла відігратися після перерви – удар Сидорчука привів до автоголу Кімпембе.

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"Нічия на виїзді з чемпіонами світу – not bad. Вітаю команду й тренера з крутим результатом, здобутим попри солідні кадрові втрати! Вперед, Україно!", – написав президент України в Twitter

Свій наступний матч Україна проведе в неділю в Києві, наш суперник – Фінляндія. Фіни зіграли внічию з Боснією – 2:2. Дивіться всі результати першого дня відбору на чемпіонат світу-2022.

Раніше колишній півзахисник збірної України дав прогноз на матч з Францією з Москви.

Дивіться огляд матчу Франція і Україна

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