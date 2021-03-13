В Англії футболіст вперше не встав перед матчем на коліно: хто посмів

Африканець з "Кристал Пелас" Вільфрід Заа вважає цей ритуал в рамках BlackLivesMatter принизливим

Півзахисник "Кристал Пелас" Вільфрід Заа став першим гравцем англійської Прем'єр-ліги, який свідомо не став на коліно перед початком матчу чемпіонату.

Реклама

Перед матчем з "Вест Бромвічем" Заа стояв, тримаючи руки за спиною, поки інші футболісти стали на коліно.

Читайте також: "Покидьків понабирали, бл...": расистський скандал e чемпіонаті України

Заа не став на коліно / Фото: REUTERS

Реклама

Відзначимо, що Pаа – уродженець івуарійського Абіджана. Грав за молодіжні збірні Англії, але на дорослому рівні представляє національну команду Кот-д'Івуару.

Раніше півзахисник "Кристал Пелас" Pаа виступав проти схиляння коліна – на словах. Тепер перейшов до дій, точніше, бездіяльності.

"Чому я повинен ставати на коліно, щоб довести, що ми важливі? Чому я повинен носити футболку з написом BlackLivesMatter, щоб доводити, що наші життя важливі? Це все просто принизливо!", – стверджує африканський футболіст

До цього в АПЛ на коліно не став найкращий футболіст Африки Садіо Мане, але зробив це не навмисне, а через забудькуватість, рвонувши замість цього в атаку. Згодом форвард "Ліверпуля" долучився до інших гравців на полі, які схилили коліно.

Нагадаємо, торік в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер внаслідок жорстоких дій поліцейських під час затримання. Після цього масові протести з заворушеннями охопили США, а по всьому світу набрав обертів рух на захист афроамериканців BlackLivesMatter.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама