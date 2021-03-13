В Англії футболіст вперше не встав перед матчем на коліно: хто посмів

Півзахисник "Кристал Пелас" Вільфрід Заа став першим гравцем англійської Прем'єр-ліги, який свідомо не став на коліно перед початком матчу чемпіонату.
Перед матчем з "Вест Бромвічем" Заа стояв, тримаючи руки за спиною, поки інші футболісти стали на коліно.
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Відзначимо, що Pаа – уродженець івуарійського Абіджана. Грав за молодіжні збірні Англії, але на дорослому рівні представляє національну команду Кот-д'Івуару.
Раніше півзахисник "Кристал Пелас" Pаа виступав проти схиляння коліна – на словах. Тепер перейшов до дій, точніше, бездіяльності.
"Чому я повинен ставати на коліно, щоб довести, що ми важливі? Чому я повинен носити футболку з написом BlackLivesMatter, щоб доводити, що наші життя важливі? Це все просто принизливо!", – стверджує африканський футболіст
До цього в АПЛ на коліно не став найкращий футболіст Африки Садіо Мане, але зробив це не навмисне, а через забудькуватість, рвонувши замість цього в атаку. Згодом форвард "Ліверпуля" долучився до інших гравців на полі, які схилили коліно.
Нагадаємо, торік в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер внаслідок жорстоких дій поліцейських під час затримання. Після цього масові протести з заворушеннями охопили США, а по всьому світу набрав обертів рух на захист афроамериканців BlackLivesMatter.
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