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В Англії футболіст вперше не встав перед матчем на коліно: хто посмів

13 березня, 18:21

Олег Люлька Олег Люлька

Африканець з "Кристал Пелас" Вільфрід Заа вважає цей ритуал в рамках BlackLivesMatter принизливим

Півзахисник "Кристал Пелас" Вільфрід Заа став першим гравцем англійської Прем'єр-ліги, який свідомо не став на коліно перед початком матчу чемпіонату.

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Перед матчем з "Вест Бромвічем" Заа стояв, тримаючи руки за спиною, поки інші футболісти стали на коліно.

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Заа не став на коліно

Заа не став на коліно / Фото: REUTERS

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Відзначимо, що Pаа – уродженець івуарійського Абіджана. Грав за молодіжні збірні Англії, але на дорослому рівні представляє національну команду Кот-д'Івуару.

Раніше півзахисник "Кристал Пелас" Pаа виступав проти схиляння коліна – на словах. Тепер перейшов до дій, точніше, бездіяльності.

"Чому я повинен ставати на коліно, щоб довести, що ми важливі? Чому я повинен носити футболку з написом BlackLivesMatter, щоб доводити, що наші життя важливі? Це все просто принизливо!", – стверджує африканський футболіст

До цього в АПЛ на коліно не став найкращий футболіст Африки Садіо Мане, але зробив це не навмисне, а через забудькуватість, рвонувши замість цього в атаку. Згодом форвард "Ліверпуля" долучився до інших гравців на полі, які схилили коліно.

Нагадаємо, торік в Міннеаполісі афроамериканець Джордж Флойд помер внаслідок жорстоких дій поліцейських під час затримання. Після цього масові протести з заворушеннями охопили США, а по всьому світу набрав обертів рух на захист афроамериканців BlackLivesMatter.

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расизм чемпіонат Англії Крістал Пелас Вільфрід Заа
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